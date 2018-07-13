Дмитрий Артюхов пообщался с волонтерами, которые отправятся на уборку острова Вилькицкого

12 июля врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов встретился в Обдорском остроге с участниками экоэкспедиции по очистке острова Вилькицкого в Карском море.

— Ямал всегда привлекал национальными особенностями, флорой и фауной. Но предыдущие исторические периоды нашей страны оставили арктические острова не в самом лучшем состоянии. Эта экологическая акция родилась из волонтерского проекта, а теперь вышла на мировой уровень. С 2012 года на нее откликнулось более 100 молодых амбициозных добровольцев. Только в прошлом году они собрали 1200 тонн металлического мусора. Да, участие в экспедиции — тяжелое испытание, но оно того стоит, ведь это воспоминания на всю жизнь, — обратился к волонтерам с приветственным словом Дмитрий Артюхов.

За чашкой ароматного чая волонтеры поделились с главой региона своими ожиданиями от путешествия на необитаемый арктический остров и историями.

— Моя бабушка в 1961 году после свадьбы с дедушкой отправилась на остров Вилькицкого и была одной из первых женщин, побывавших там, — рассказывает PR-менеджер Никита Кириллов из Петербурга . — Дедушка был метеорологом, а ее устроил кочегаром. Но уже через полгода бабушка выучила азбуку Морзе, с помощью которой передавала данные о погоде. На острове они прожили 2,5 года, и вернулись на землю, когда вот-вот должна была родиться моя мама. Это были самые яркие воспоминания моей бабушки за всю жизнь, поэтому и я решил отправиться туда.

В экспедицию отправят не только новичков, но и опытных добровольцев. Некоторые на остров приезжают «как домой». Например, гидролог Александр Пигарев из Тюмени уже четвертый год подряд бежит от цивилизации на Вилькицкого:

— На острове ощущаешь абсолютную свободу, но не физическую, а внутреннюю, в голове. Нет ни проблем, ни тяжелых мыслей. Есть только ты, ржавые бочки и белые медведи.

По словам бывалых, вечерами волонтеры будут печь пироги и общаться. И, наверное, греться, ведь погода на острове очень переменчивая: то 0 градусов, то плюс 25, то сильный ветер, то жара. Но это не пугает ребят. К тяжелым условиям жизни их подготовил недавний трехдневный поход «Полярный Урал».

— Вчера вечером команда вернулась из похода, который был довольно сложным и показал физическую силу и стрессоустойчивость участников. Мы поднимались и спускались по скалистым уральским горам и прошли около 50-ти километров. Вечерами проводили специальные командные упражнения, которые помогли определить лидеров. Ребята выдержали все. Конечно, были отстающие, кому-то было тяжело, кто смозолил ноги. Но никто не сказал, что он все бросает, ничего не хочет и никуда не пойдет. Все шли и потихонечку выполняли задачи. Они делали это в первую очередь для себя. Такое упорство меня порадовало, — поделился руководитель первой смены экспедиции Евгений Рожковский.

В конце встречи Дмитрий Артюхов пожелал команде добровольцев удачи в поездке, а они в свою очередь подарили ему фирменную одежду с надписью «Волонтеры Арктики» и сделали общее селфи.