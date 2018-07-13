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Служил верой и правдой. На священном острове ямальцы восстановят старый маяк
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Служил верой и правдой. На священном острове ямальцы восстановят старый маяк 

ИА Север-Пресс 13 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На острове Белом планируют восстановить деревянный маяк 1936 года постройки. Долгие годы он верой и правдой маячил кораблям, проходящим по Северному морскому пути.
Об этом директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александр Мажаров рассказал на встрече врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с волонтерами.
«Маяк — это жизнь и надежда. Его обязательно надо воссоздать», — отметил Александр Мажаров.
В прошлом году волонтеры завершили очистку острова Белого. Они провели огромную работу и вывезли 1200 тонн металлолома. Остров Белый — священное место для ненцев. Сюда запрещается брать женщин и устанавливать чумы. Здесь гнездятся 62 вида различных птиц и обитают белые медведи.
По словам Александра Мажарова, после очистки ореол острова расширился: теперь птицы нигде не поранятся, ещё больше будет гнездований, а белый медведь никуда не провалится и не погибнет.
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