Служил верой и правдой. На священном острове ямальцы восстановят старый маяк

На острове Белом планируют восстановить деревянный маяк 1936 года постройки. Долгие годы он верой и правдой маячил кораблям, проходящим по Северному морскому пути.

Об этом директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александр Мажаров рассказал на встрече врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с волонтерами.

«Маяк — это жизнь и надежда. Его обязательно надо воссоздать», — отметил Александр Мажаров.

В прошлом году волонтеры завершили очистку острова Белого. Они провели огромную работу и вывезли 1200 тонн металлолома. Остров Белый — священное место для ненцев. Сюда запрещается брать женщин и устанавливать чумы. Здесь гнездятся 62 вида различных птиц и обитают белые медведи.

По словам Александра Мажарова, после очистки ореол острова расширился: теперь птицы нигде не поранятся, ещё больше будет гнездований, а белый медведь никуда не провалится и не погибнет.