Волга: как она стала русской рекой

До второй половины XVI столетия Волга протекала по территориям нескольких государств, где проживали самые разные народы. И только в 1556 году вся она — от истоков до устья — вошла в пределы Российского государства

От Селигера до Оки В бассейн Верхней Волги, заселённый где балтскими, где финскими племенами, первые славяне пришли со стороны Западной Двины и Невы в VI-VII вв. Доминирующим населением ещё в эпоху возникновения Древнерусского государства в IX-Х вв. здесь были неславянские народы. Их племенные центры располагались не на самой Волге, а на некотором расстоянии от неё. Столица мери находилась на озере Неро (нынешний Ростов Великий), а веси — на Белом озере. Первым крупным русским городом на Волге стал Ярославль , построенный по преданию князем Ярославом Владимировичем в бытность его ростовским князем, в конце Х или самом начале XI века.

Основная масса оседавшего в бассейне Верхней Волги славянского населения селилась в плодородных «опольях» вокруг Суздаля и нового города Владимира . Усилившееся в конце XII века Владимиро-Суздальское княжество взяло под свой контроль Волгу до мест, где в нее впадала Ока. Здесь в 1221 году был заложен Нижний Новгород — опорный пункт для русских, продвигавшихся вниз по Волге, на территории мордвы, черемисов и волжских болгар.

Продвижение на Среднюю Волгу

По некоторым сведениям, Киевская Русь воевала с Волжской Болгарией ещё при Владимире Красном солнышке в конце Х века. С появлением государственного центра во Владимире-на-Клязьме русская экспансия по Волге получила новый импульс. Уже в 1183 году войско суздальского князя Всеволода Большое гнездо в союзе со многими другими русскими князьями основательно опустошило Волжскую Болгарию, дойдя на судах до самого Булгара (ниже нынешней Казани ), а на обратном пути завоевало мордву. В дальнейшем войны между Владимиро-Суздальским княжеством и Волжской Болгарией стали обычным делом (как, впрочем, и торговля).

Ордынское нашествие на время притормозило продвижение русских по Волге, но уже в 1376 году воины московского великого князя Дмитрия (будущего Донского) вошли в пределы Волжской Болгарии и подступили к Казани, которая в этой связи впервые была упомянута в русских летописях. Битва оказалась успешной для русских, и казанцы вынуждены были посадить у себя московского наместника по торговым делам, то есть, заключают наши историки, волжские болгары согласились стать данниками Москвы . Неизвестно, действовал ли князь Дмитрий по собственному почину или как агент золотоордынского хана, призванный заставить эту вассальную хану страну быть покорной (последнее представляется нам более правдоподобным), но с этого момента началось длительное противоборство между Москвой и Казанью за обладание Средней Волгой, завершившееся спустя несколько столетий в пользу Москвы.

В середине XV века Казань усиливается благодаря тому, что в 1437 году становится столицей крупного государства, отколовшегося от Золотой Орды. Начинается короткая, но знаменитая история Казанского ханства. Оно на время превращается в сильного противника Москвы. В период междоусобицы русских князей, в 1444 году, казанцы разорили Нижний Новгород и Муром . В следующем году они повторили поход, причём им удалось захватить в плен Великого князя Московского Василия II (Тёмного), которого они отпустили под обещание выплатить им потом огромный выкуп. До уплаты долга многие города Северо-Восточной Руси были в качестве залога, как во времена Батыя, заняты татарскими баскаками.

Покорение народов Казанского царства

Вступление на престол сына Василия Тёмного — Ивана III — ознаменовало перелом в борьбе между Москвой и Казанью. Упорная война 1467-1469 гг. закончилась вничью. Спустя 20 лет, в 1487 году, Иван III начал новую войну, в ходе которой русские войска взяли (9 июля) Казань и посадили в ней на престол лояльного Москве царя. Так Казань попала в вассальную зависимость от Москвы. В дальнейшем казанцам не раз удавалось избавиться от неё.

В середине XVI века Москва изменила свою тактику и перешла от политики предоставления поволжским государствам опосредованного суверенитета к их прямому подчинению. Сначала русские откололи от Казани народы, издавна тяготевшие к Волжской Болгарии. В 1524 году в земле черемисов (марийцев), в устье Суры, был основан город Васильсурск . В 1551 году на границе земель чувашей и казанских татар воеводы царя Ивана IV заложили Свияжск. А в следующем году очередное московско-казанское противоборство завершилось взятием Казани, упразднением её государственности и присоединением земель Казанского ханства к Русскому государству.

Правда, реальное покорение Казанского ханства растянулось надолго. Вскоре после завоевания Казани началось массовое восстание народов этого государства (марийцев, чувашей, казанских татар, вотяков (удмуртов), башкир) против московских наместников и воевод. Оно длилось до 1558 года. Но и после этого марийцы, например, бунтовали ещё дважды (к ним присоединялись также соседние народности), окончательно усмирены они были только к 1586 году. Воспоминания о былой свободе поднимали народы Среднего Поволжья против Москвы в годы наиболее мощных народных восстаний, потрясавших крепостническую Россию — Степана Разина (1670-1671 гг.) и Емельяна Пугачёва (1773-1774 гг.).

До Каспийского моря

Казанское ханство оказалось самым мощным государством, противостоявшим России на Волге. После овладения Казанью путь по Волге был фактически открыт до самого устья. Астраханское ханство, контролировавшее всё нижнее течение великой реки, пало почти без сопротивления перед русской ратью в 1556 (по другим источникам, в 1555) году.