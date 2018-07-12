Готовы к встрече с медведями. Дмитрий Артюхов встретится со смельчаками

Сегодня, 12 июля, в Салехарде врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с волонтерами экологической экспедиции по очистке острова Вилькицкого.

В составе группы добровольцы из Тюмени , Кургана, Казани , Нижнего Новгорода, Москвы Санкт-Петербурга и соотечественники из Казахстана , а также два сотрудники компании «ЛУКОЙЛ» и спасатель. За пятнадцать дней им предстоит убрать район метеостанции от ржавых бочек, ёмкостей и металлолома, а также демонтировать и разобрать старые постройки. Жить добровольцы будут в модуле советского периода «Горизонт». Молодые люди пробудут на острове до 28 июля.

«Им создали комфортные условия для проживания. Есть баня, печь, спутниковые антенны, но нет интернета», — рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» руководитель первой смены экспедиции Алексей Рудковский.

По его словам, все понимают, куда направляются, поскольку острова Вилькицкого и Белый очень похожи.

«Все парни проверены делом в предыдущих экспедициях. Например, они готовы к встрече с белыми медведями, которым принадлежит эта территория, изучили их повадки, умеют себя вести. Техника безопасности — на первом месте», — отметил руководитель экологической экспедиции.

Кроме того, парни готовы и к суровым погодным условиям, сегодня на острове столбик термометра не поднимается выше 10 градусов тепла.

Сейчас остров Вилькицкого является необитаемым островом, он расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Напомним, во времена Советского Союза, активно осваивающего Арктику, на острове находились метеостанция, большой маяк и военная часть войск ПВО. Остров назван в честь картографа, географа, геодезиста, путешественника Бориса Вилькицкого.