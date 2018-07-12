Ещё
Мэрия спросит мнение калининградцев накануне второго этапа реконструкции дорог на Острове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия спросит мнение калининградцев накануне второго этапа реконструкции дорог на Острове 

Клопс.Ru 12 июля 2018
Власти Калининграда планируют провести публичные слушания по реконструкции перекрёстка ул. Генерала Павлова — Солнечный бульвар. Работы планировали начать сразу после ЧМ, сообщил журналистам глава комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин на брифинге в четверг, 12 июля.
"На время чемпионата реконструкция Генерала Павлова была сделана таким образом, чтобы появилась непрерывная пешеходная часть от ул. Октябрьской до стадиона. Второй этап предполагает сквозное автомобильное движение от ул. Карбышева до Парадной набережной через Остров. Проект прошёл экспертизу", — отметил Крупин.
По его словам, в ближайшее время планируется проведение публичных слушаний. Жители Острова смогут высказаться, устраивает ли их текущая организация дорожного движения.
Через несколько дней после окончания ЧМ в России на некоторых участках Острова демонтируют придорожные ограждения.
Клопс.Ru: последние новости
ЕСПЧ взыскал с России около 48 тысяч евро в пользу участниц Pussy Riot В Госдуме предложили ввести плату за покупки в зарубежных интернет-магазинах Washington Post: Трамп в Хельсинки проигнорировал рекомендации советников занять жёсткую позицию к Путину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде92
В Петербурге прогремел взрыв
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17311
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева146
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение