Мэрия спросит мнение калининградцев накануне второго этапа реконструкции дорог на Острове

Власти Калининграда планируют провести публичные слушания по реконструкции перекрёстка ул. Генерала Павлова — Солнечный бульвар. Работы планировали начать сразу после ЧМ, сообщил журналистам глава комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин на брифинге в четверг, 12 июля.

"На время чемпионата реконструкция Генерала Павлова была сделана таким образом, чтобы появилась непрерывная пешеходная часть от ул. Октябрьской до стадиона. Второй этап предполагает сквозное автомобильное движение от ул. Карбышева до Парадной набережной через Остров. Проект прошёл экспертизу", — отметил Крупин.

По его словам, в ближайшее время планируется проведение публичных слушаний. Жители Острова смогут высказаться, устраивает ли их текущая организация дорожного движения.