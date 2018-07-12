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В Крыму рассказали, когда прекратит работу «Морская дирекция»
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В Крыму рассказали, когда прекратит работу «Морская дирекция» 

РИА Новости Крым 12 июля 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Ликвидации оператора Керченской паромной переправы — ООО «Морская дирекция» — произойдет сразу после запуска движения грузового транспорта по мосту через Керченский пролив. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков.
В начале года власти Крыма заявили о предстоящей ликвидации «Морской дирекции». Функции оператора перевозок возложили на ГУП.
"Морская дирекция" как оператор паромных перевозок прекратит деятельность, как только будет запущено движение грузового транспорта по Крымскому мосту. Надеемся, что какие-то грузопотоки на Керченской переправе останутся, потому что у нас есть два собственных парома, которые работали все время, и хотелось бы их задействовать в работе", — отметил Волков.
"С запуском моста у нас начинается новая веха и, соответственно, новый вызов для «Крымских морских портов», — резюмировал директор предприятия.
ГУП «Крымские морские порты» создано постановлением Госсовета Республики Крым в апреле 2014 года. В состав предприятия входят Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые и Керченский рыбный порт, а также Керченская паромная переправа, Госгидрография и Лоцманская служба.
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