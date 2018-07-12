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Крым может наладить морские пассажирские перевозки с курортами-соседями
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Крым может наладить морские пассажирские перевозки с курортами-соседями 

РИА Новости Крым 12 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Республика Крым планирует развивать морское пассажирское сообщение с городами-курортами Краснодарского края. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков.
"Тамань, Анапа и Сочи готовы работать с нами по пассажирским перевозкам. Это все в перспективе. Мы делаем все, чтобы их запустить", — сказал Волков.
При этом он добавил, что на данный момент согласовать пассажирские перевозки из Крыма в международные порты не удалось.
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