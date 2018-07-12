Крым может наладить морские пассажирские перевозки с курортами-соседями

"Тамань, Анапа Сочи готовы работать с нами по пассажирским перевозкам. Это все в перспективе. Мы делаем все, чтобы их запустить", — сказал Волков.

При этом он добавил, что на данный момент согласовать пассажирские перевозки из Крыма в международные порты не удалось.