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«Во всем виновата „материковая Россия“: Минсельхоз Крыма взволновала цена на молоко
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«Во всем виновата „материковая Россия“: Минсельхоз Крыма взволновала цена на молоко 

РИА «ФедералПресс» 12 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, молочное сырье в большом количестве завозится из материковой части России, что значительно снижает цены рынке. Как результат, страдают региональные сельхозпроизводители. Решение проблемы министр видит в заключении договоров, выгодных как производителям молока, так и переработчиков. Этот вопрос находится на особом контроле министерства.
«Министерством ведется еженедельный мониторинг цен на молочном рынке», — сказал Рюмшин.
Светлана Лужецкая, уполномоченный по правам предпринимателей по полуострова считает, что нужно поддерживать местного производителя, так как крымское молоко и молочная продукция на порядок выше по качеству.
«В первую очередь нужно понимать, что как-то ограничить ввоз товаров на территорию Крыма, который является субъектом Российской Федерации, не представляется возможным. Одним из очевидных выходов из ситуации, я считаю, будет работа с конечным потребителем. Крымские производители значительно превосходят крупные материковые предприятия. В первую очередь качеством — крымская молочка производится только из натурального сырья. Нужно также понимать, что чем дешевле продукция, тем меньше в ней натурального молока и больше заменителей. Поэтому необходимо рекламировать наш, крымский продукт», — сказала Лужецкая.
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