«Во всем виновата „материковая Россия“: Минсельхоз Крыма взволновала цена на молоко

По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, молочное сырье в большом количестве завозится из материковой части России , что значительно снижает цены рынке. Как результат, страдают региональные сельхозпроизводители. Решение проблемы министр видит в заключении договоров, выгодных как производителям молока, так и переработчиков. Этот вопрос находится на особом контроле министерства.

«Министерством ведется еженедельный мониторинг цен на молочном рынке», — сказал Рюмшин.

Светлана Лужецкая, уполномоченный по правам предпринимателей по полуострова считает, что нужно поддерживать местного производителя, так как крымское молоко и молочная продукция на порядок выше по качеству.