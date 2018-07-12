В Совфеде оценили завершение на 80% укладки железнодорожных путей к Крымскому мосту

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал завершение на 80% укладки железнодорожных путей к Крымскому мосту.

«В настоящий момент эффективно функционируют авиасообщение, автомобильное и водное сообщение. Сейчас железнодорожные составы прибывают в Крым через паром. Введение в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста резко увеличило поток туристов в Крым», — заявил Цеков.

По его словам, количество отдыхающих после запуска железнодорожного сообщения вырастет ещё более существенно.

Как отметил сенатор, строительство объекта идёт в соответствии с установленными сроками, и не исключено, что железнодорожную часть введут в эксплуатацию и раньше, как это произошло с автомобильной.

«Кроме того, будет осуществлена реконструкция железнодорожных путей в Крыму: от Керчи до Джанкоя в настоящий момент существует однополосное движение. После реконструкции будет организовано двухполосное», — добавил Цеков.