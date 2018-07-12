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В Совфеде оценили завершение на 80% укладки железнодорожных путей к Крымскому мосту
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В Совфеде оценили завершение на 80% укладки железнодорожных путей к Крымскому мосту 

RT на русском 12 июля 2018
Фото: ИА Regnum
Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал завершение на 80% укладки железнодорожных путей к Крымскому мосту.
«В настоящий момент эффективно функционируют авиасообщение, автомобильное и водное сообщение. Сейчас железнодорожные составы прибывают в Крым через паром. Введение в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста резко увеличило поток туристов в Крым», — заявил Цеков.
По его словам, количество отдыхающих после запуска железнодорожного сообщения вырастет ещё более существенно.
Как отметил сенатор, строительство объекта идёт в соответствии с установленными сроками, и не исключено, что железнодорожную часть введут в эксплуатацию и раньше, как это произошло с автомобильной.
«Кроме того, будет осуществлена реконструкция железнодорожных путей в Крыму: от Керчи до Джанкоя в настоящий момент существует однополосное движение. После реконструкции будет организовано двухполосное», — добавил Цеков.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что турпоток в Алуште увеличился после открытия Крымского моста.
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