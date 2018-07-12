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«Остров безопасности» посетили малыши из Сокола
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«Остров безопасности» посетили малыши из Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 12 июля 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В центре социальной помощи семье и детям «Сокол» провели интерактивные занятия по профилактике детского травматизма.
— Уроки были направлены на формирование у ребят культуры собственной безопасности. Во время игры мы познакомились с жителями «Острова безопасности», вступили в ряды стажеров «Академии собственной безопасности», познакомились с ее ректором, а еще каждый получил индивидуальные рабочие тетради и «Путеводитель по Острову безопасности», — рассказал один из устроителей мероприятия.
Участники выполнили игровые задания на выявление уровня риска в разных ситуациях. (ео)
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