«Остров безопасности» посетили малыши из Сокола

В центре социальной помощи семье и детям «Сокол» провели интерактивные занятия по профилактике детского травматизма.

— Уроки были направлены на формирование у ребят культуры собственной безопасности. Во время игры мы познакомились с жителями «Острова безопасности», вступили в ряды стажеров «Академии собственной безопасности», познакомились с ее ректором, а еще каждый получил индивидуальные рабочие тетради и «Путеводитель по Острову безопасности», — рассказал один из устроителей мероприятия.

Участники выполнили игровые задания на выявление уровня риска в разных ситуациях. (ео)