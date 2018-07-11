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Какие русские фамилии образовались от татарских
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Какие русские фамилии образовались от татарских 

Кириллица 11 июля 2018
Фото: Кириллица
Наверное, все слышали поговорку «Поскреби русского — найдешь татарина!» Русская и татарская культуры настолько тесно соприкасались друг с другом, что сегодня мы порой даже не подозреваем о татарском происхождении некоторых русских фамилий.
Русские фамилии татарского происхождения появились, конечно, в период татаро-монгольского ига. Потом довольно много татар служило при дворе Ивана Грозного и других русских царей.
Состоялось немало смешанных браков между представителями русской и татарской знати. В результате специалисты по антропонимике насчитывают свыше 500 знатных и родовитых фамилий, имеющих изначально татарское происхождение.
https://cyrillitsa.ru/wp-content/uploads/2017/11/tatarskie-familii_1509620873462.mp4
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