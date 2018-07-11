Какие русские фамилии образовались от татарских

Наверное, все слышали поговорку «Поскреби русского — найдешь татарина!» Русская и татарская культуры настолько тесно соприкасались друг с другом, что сегодня мы порой даже не подозреваем о татарском происхождении некоторых русских фамилий.

Русские фамилии татарского происхождения появились, конечно, в период татаро-монгольского ига. Потом довольно много татар служило при дворе Ивана Грозного и других русских царей.

Состоялось немало смешанных браков между представителями русской и татарской знати. В результате специалисты по антропонимике насчитывают свыше 500 знатных и родовитых фамилий, имеющих изначально татарское происхождение.

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