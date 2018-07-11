Друг Андрея Брежнева рассказал о внуке генсека ЦК КПСС 

Друг Андрея Брежнева Сергей Менделеев в беседе с Nation News рассказал о внуке генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.
«Он был очень простым в общении. Всю жизнь занимался различными политическими проектами. Последние годы жил в Крыму. Андрей переехал в Севастополь ещё до присоединения Крыма к России», — заявил Менделеев.
По его словам, один из последних больших проектов Брежнева был связан с разными примирительными процедурными вопросами по полуострову.
Как отметил Менделеев, внук генсека сотрудничал с рядом политических организаций, параллельно занимался бизнесом.
Ранее сообщалось, что Андрей Брежнев умер от инфаркта в Крыму.