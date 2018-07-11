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Рощинская Ванга: островитяне победят!
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Рощинская Ванга: островитяне победят! 

Ivyborg.ru 11 июля 2018
Фото: Ivyborg.ru
Жительница поселка Рощино в Ленинградской области, известная как «Рощинская Ванга», назвала команду-победителя сегодняшнего полуфинала Чемпионата мира по футболу.
Мария Федоровна Петровых, уроженка города Подпорожье, живет в Рощино Выборгского района с 1978 года — переехала сюда к мужу. Детей супруги не нажили, зато со временем у Марии Федоровны открылся пророческий дар: после перенесенной травмы (удара током) женщина начала предсказывать будущее. Среди наиболее резонансных пророчеств бабы Марфы, как ее называют односельчане, была скорая смерть Андропова и Черненко, приход Горбачева и распад Советского Союза. За год до начала Перестройки Мария Петровых стала советовать соседям запасаться крупой, консервами, солью и прочими жизненно важными продуктами: она была убеждена, что страна в скором времени распадется на части, а народ будет бедствовать. Из-за этого у женщины и ее близких начались серьезные проблемы с доживавшей последние годы советской властью: ее с мужем вызывали в милицию и «прорабатывали» как распространительницу панических слухов и чуть ли не антисоветчицу. Но время показало, что Мария Федоровна была права.
О «русской Ванге» на время забыли, пока она не предсказала гражданскую войну на Украине и варварское сожжение людей в Одессе. Накануне Чемпионата мира по футболу охотников до предсказаний в доме женщины заметно прибавилось. «Многие приезжают, звонят. Из Москвы даже едут. А я знаю, зачем: деньги выиграть хотят. Я говорила, что наши испанцев победят, так наш племянник пятьдесят тысяч в городе выиграл. Но мне-то что, я говорю, что чувствую. Не могу в себе держать. А откуда приходит, не знаю — от Бога, наверное», — простодушно рассказывает женщина. Заинтересовавшиеся пророческим даром простой женщины посетители в канун сегодняшнего матча услышали из уст бабы Марфы следующее: «Победят те, что с острова прилетели. А те, что тут, у нас, мяч пинали, не солоно хлебавши улетят».
Напомним, именно в Рощино была организована тренировочная база для хорватских спортсменов. Права «Рощинская Ванга» или нет, мы узнаем уже совсем скоро. Матч полуфинала между сборными Хорватии и Великобритании начнется сегодня, в 21.00 на стадионе в Лужниках.
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