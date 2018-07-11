Орхидеи пересчитали на территории Лосиного островка

Мониторинг состояния популяции растений семейства «Орхидные» проходит в национальном парке «Лосиный остров».

Ежегодно сотрудники и волонтеры национального парка «Лосиный остров» проводят в июле пересчет редких растений, которые занесены в Красную книгу, в том числе из семейства «Орхидные».

По предварительным данным в итоге с начала нынешнего июля наблюдателями подтверждены известные ранее места произрастания исследуемых видов «Орхидных». Помимо этого волонтеры и специалисты подтвердили увеличение популяции некоторых видов орхидей в Мытищинском и Яузском лесопарках.

Напомним гостям лесопарка, что сбор растений в национальном парке «Лосиный остров» запрещен! Сотрудники природоохранной зоны просят соблюдать законодательство, и если москвичи обнаружат во время прогулок и сфотографируют необычное растение или животное, большая просьба присылать свои снимки в научный отдел по адресу: nko@elkisland.ru.