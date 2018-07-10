Великое стояние на реке Угре: почему битва так и не состоялась

Угра является левым притоком Оки, она течет по территории Калужской и Смоленской областей. В 1480 году этой реке было суждено прославиться благодаря сражению, которое так и не состоялось. Говорят, что причиной тому послужила нерешительность великого князя московского Ивана III Васильевича, прятавшегося во время военной кампании в Коломне , пока русским войском руководил его сын — Иван Молодой.

Планы хана Ахмата

Стояние на реке Угре продолжалось с 8 октября по 11 ноября 1480 года. Хан Ахмат привел огромную армию, чтобы заставить Русь вновь платить дань монголо-татарам. Ему навстречу выдвинулись войска Великого княжества Московского. Обе ратные силы простояли друг напротив друга больше месяца, но дальше небольших стычек дело не пошло. Опасаясь поражения, практически одновременно две армии разошлись миром, так и не вступив в решающую битву.

Такой исход противостояния был на руку Ивану III, поскольку с этого момента Русь освободилась от монголо-татарского ига. Впрочем, к тому времени Золотой Орды уже не существовало. Когда-то могучее государство распалось на несколько отдельных стран. Крымское и Казанское ханства объявили о своем суверенитете, ногайцы тоже перестали подчиняться бывшим правителям. В низовьях Волги и предгорьях Кавказа еще существовала так называемая Большая Орда. С 1471 года этот осколок прежде великого государства единолично возглавил Ахмат — младший сын хана Кичи-Мухаммеда. [С-BLOCK]

Новый правитель планировал вернуть утерянные земли и былое величие, восстановив Золотую Орду. В 1472 году он предпринял первый поход на Русь, который завершился провалом. Войска московского княжества не позволили захватчикам переправиться через Оку, остановив наступление. Хан Ахмат понял, что пока не готов к большому сражению. Он решил собрать силы и потом вернуться на русскую землю.

Затем все внимание правителя Большой Орды переключилось на Крымское ханство, которое он пытался подчинить себе. И лишь летом 1480 года хан Ахмат двинулся в сторону Москвы , заручившись обещанием военной помощи со стороны Казимира IV, который одновременно являлся королем Польши и великим князем литовским. Еще одним обстоятельством, поспособствовавшим нападению на Русь, стала междоусобица, начавшаяся между Иваном III и его братьями: Андреем Большим и Борисом Волоцким. Татары собирались воспользоваться тем, что между русскими нет единства.

Династическая борьба

Большинство историков положительно оценивают итоги деятельности Ивана III Васильевича (1440-1505 гг.), при котором страна освободилась от монголо-татарского ига, а Москва утвердилась в статусе столицы русских земель. Этот правитель провозгласил себя государем всея Руси. Впрочем, такое возвышение князя не понравилось его братьям.

Первая жена Ивана III — тверская княжна Мария Борисовна — умерла в молодости, родив супругу законного наследника, который остался в истории как Иван Молодой (такое прозвище он получил, поскольку являлся тезкой своего отца). Через несколько лет после смерти первой супруги великий князь московский женился на Софье Палеолог — племяннице последнего византийского императора Константина XI. Новая великая княгиня родила супругу пятерых сыновей, а также четыре дочери.

Естественно, в правящих кругах образовались две партии: одна ратовала за Ивана Молодого, а другая — за Василия, который был старшим сыном второй супруги великого князя. Летописи разных русских городов даже упоминают троих высокопоставленных сторонников Софьи Палеолог: княжеских окольничих Григория Мамона и Ивана Ощеру, а также конюшего Василия Тучко.

Убежище в Коломне

Будучи искусным дипломатом и переговорщиком, умело подбирая кадры, Иван III не отличался личным мужеством. Во время первого похода хана Ахмата на Русь в 1472 году великий князь отсиделся в Коломне с личной гвардией. Он не только не почтил своим присутствием войска, но и оставил Москву, поскольку полагал, что татары одержат победу, а затем разорят непокорную столицу. Свою безопасность князь ценил превыше всего.

Вот и в июне 1480 года, только услышав о походе, готовящемся в Большой Орде, Иван III — уже по привычке — решил пересидеть военные действия в Коломне. Жители Москвы надеялись на своего князя, который должен был возглавить борьбу против захватчиков. Но тот занял лишь выжидательную позицию. Войска навстречу татарам повел наследник правителя — Иван Молодой, которому помогал его дядя — удельный князь Андрей Меньшой. [С-BLOCK]

В сентябре 1480 года войска хана Ахмата переправились через Оку в районе Калуги , захватчики решили пройти по землям, находившимся тогда во власти литовской короны. Татары беспрепятственно добрались до берегов Угры, за которой начинались владения московского князя. Узнав об этом, Иван III подумал, что в Коломне оставаться небезопасно, и 30 сентября вернулся в Москву под официальным предлогом срочного совещания с боярами. Вышеупомянутые сторонники Софьи Палеолог — Василий Тучко, Иван Ощера, Григорий Мамон и ряд других бояр — стали убеждать правителя в том, что победа над татарами невозможна. Они считали, что лучшим в данной ситуации будет бегство ради спасения собственной жизни. Иван III прислушался к советам бояр. Он обосновался в Красном сельце, расположенном к северу от Москвы, а свою супругу с детьми и казной отправил еще дальше — на Белоозеро, где правил удельный князь Михаил Верейский. Москвичей такое поведение их правителя огорчило.

Иван III побеспокоился и о своем старшем сыне, повелев ему покинуть район возможных боевых действий, чтобы избежать гибели. Но Иван Молодой ослушался отца. Он заявил, что должен быть со своим войском и дать отпор врагу.

Тем временем народ начал требовать от князя решительных шагов с целью защиты русских земель. Известно, что примерно 15-20 октября Иван III получил послание от ростовского архиепископа Вассиана с призывом проявить мужество и крепость духа. В итоге князь все же покинул свое убежище, но до района предполагаемой битвы так и не добрался, оставшись со своими охранниками в городке Кременец (село Кременское Калужской области ).

Постояли и разошлись

Хан Ахмат не предпринимал никаких активных действий, поскольку ожидал подхода польско-литовской армии Казимира IV. Но тот так и не выполнил своего обещания, поскольку был занят отражением войск крымского хана Менгли I Гирея, атаковавшего Подолье по договоренности с русскими. К тому же на помощь армии московского княжества поспешили дружины мятежных братьев Ивана III — Бориса Волоцкого и Андрея Большого. Забыв о личных разногласиях в лихую годину, удельные князья объединили войска ради общего дела.

Зная, что вся армия хана Ахмата стоит на Угре, острожный и расчетливый Иван III отправил в тыл врагу мобильную диверсионную группу. В нее вошли звенигородские войска под командованием воеводы Василия Ноздреватого, а также отряд крымского царевича Нур-Девлета, отправленный его отцом на подмогу русским союзникам. В такой ситуации хан Ахмат не отважился на битву. Он увел свою армию восвояси, по пути разграбив и разорив 12 городов, принадлежавших литовской короне: Мценск Козельск , Серпейск и другие. Это была месть Казимиру IV за невыполнение данного слова.

Так Ивану III досталась слава собирателя земель русских. А вот судьба Ивана Молодого оказалась печальной. Законный наследник умер в 1490 году при невыясненных обстоятельствах. Ходили слухи, что он был отравлен сторонниками Софьи Палеолог. Династическую борьбу выиграл ее сын Василий Иванович.