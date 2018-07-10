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В Липецке установит бомбардировщик в память об Олеге Пешкове
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В Липецке установит бомбардировщик в память об Олеге Пешкове 

Российская Газета 10 июля 2018
Фото: Российская Газета
Фронтовой бомбардировщик Су-24 будет установлен на въезде в Липецк в память о Герое России Олеге Пешкове.
— Самолет уже выделен Липецким авиацентром, место тоже определено — в микрорайоне «Победа», на въезде в город со стороны Воронежа. Сейчас мы рассчитываем параметры и прочность постамента — самолет-то огромный, — и варианты транспортировки бомбардировщика к месту установки, — рассказала руководитель пресс-службы городской администрации Ирина Соколова.
На постамент поставят ту же модель Су-24, на которой летал подполковник Пешков. Напомним, его бомбардировщик был сбит турецким истребителем в небе Сирии осенью 2015 года. Пешкову и его штурману Константину Мурахтину удалось катапультироваться. Огнем с земли командир экипажа был убит, Мурахтина эвакуировал российский спецназ. Посмертно Олегу Пешкову присвоено звание Героя Российской Федерации.
Летчика похоронили в Липецке, на его могиле установлен памятник в виде гранитных крыльев. его имя нанесено на стелу памятника погибшим летчикам на площади Авиаторов. Также имя героя носит самолет Су-34 Липецкого авиацентра, где служил Пешков, и городская школа, где установлен его бюст.
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