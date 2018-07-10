Эксперты предрекли Крыму гостиничный бум после ввода ж/д части моста

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 июля. / ТАСС /. Существенный рост турпотока в Крым , который был зафиксирован в этом году после падения годом ранее, эксперты связывают с вводом Крымского моста в начале летнего сезона. Представители туристический отрасли и местных властей говорят, что вскоре Крым сможет вернуться к «советским» показателям турпотока, однако полуострову не хватает как трехзвездочных, так люксовых отелей. Прогнозируется, что их массовое строительство начнется после ввода железнодорожной части Крымского моста и запуска грузового движения.

Крымский мост, включающий в себя автомобильную и железную дороги через Керченский пролив, строится уже несколько лет. В мае была введена в эксплуатацию автодорожная часть транспортного перехода, открытие железной дороги через пролив ожидается в следующем году. Движение грузового транспорта по мосту будет запущено осенью этого года.

В 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% — до 5,39 млн человек. В 2018 году, по оценкам местных властей, турпоток должен вырасти до 6 млн человек, при этом в первом полугодии он вырос более чем на 24% — до 1,8 млн человек.

Расти, как грибы

"Как только заработает грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение через Крымский мост, тогда реально начнется строительный бум в санаторно-курортном комплексе", — заявил ТАСС председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк . По его словам, пока строительство отелей в Крыму «сдерживает сложная логистика, потому что стройматериалы, оборудование, другие грузы поставляются только через Керченскую паромную переправу, что удорожает их доставку на полуостров».

Черняк уверен, что после ввода железной дороги через пролив, по его выражению, «современнейшие отели будут расти, как грибы после дождя». «Буквально через четыре-пять лет мы это все увидим», — сказал собеседник ТАСС.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил ТАСС, что власти Крыма «максимально заинтересованы в строительстве крупных сетевых отелей». «Отели уровня „пять звезд“… коренным образом изменят ситуацию в туристической отрасти республики, потому что повлекут за собой инфраструктурные изменения, будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в этой сфере. Помимо этого, необходимо делать ставку на модернизацию санаторного комплекса, для привлечения на полуостров публики, ориентированной на круглогодичное обслуживание и оздоровление», — сказал министр.

Он отметил, что в свете санкций власти Крыма, в основном, ведут переговоры с российскими инвесторами, которые хотят строить отели на полуострове. «Однако есть и зарубежные инвесторы, например, сирийские предприниматели хотят строить отели в Крыму», — сообщил Волченко.

Не хватает «звездности»

По мнению экспертов туриндустрии, дефицита отелей на полуострове в целом не ощущается, тем не менее курортному региону не достает современных гостиниц.

Борис Зелинский. "Нам в Крыму не хватает современных отелей. Речь идет не только о пяти-, но и о четырех-, и о трехзвездных. Их не хватает по всему побережью. Особенно остро не хватает отелей с категорией три звезды", — сказал ТАСС глава отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе

Черняк рассказал, что сейчас отели класса четыре и пять звезд сосредоточены, в основном, на Южном берегу Крыма (ЮБК). «Инвесторам тоже надо понять — или быть одним из пятизвездочных на ЮБК, или быть единственным, скажем на восточном, или западном побережье полуострова, как минимум на ближайшие 10-15 лет», — сказал он.

Эксперты уверены, что строить отели высокого класса нужно именно на востоке полуострова, где расположены ближайшие к Крымскому мосту курорты.

"В том же Судаке , Феодосии, почему бы и нет? Это направление востребовано и придаст этим регионам некую респектабельность. Еще есть прекрасная детская здравница на западном побережье — Евпатория (запад Крыма). Там можно строить такие отели высокого класса для отдыха родителей с детьми", — отметил Зелинский.

Он также считает, что Крыму не хватает отелей «турецкого формата». «Это должны быть отели пять звезд, где бы были все услуги включены в стоимость проживания, детей занимали аниматоры, с массой дополнительных услуг для детского отдыха», — сказал эксперт.

Модернизировать и строить

Эксперты отметили, что в настоящее время проблем с размещением туристов в Крыму нет, тем более что основной турпоток «оседает» не в отелях, а в частном секторе. «Уведя» туристов в гостиницы, регион получит «неисчерпаемые возможности» с точки зрения развития гостиничного бизнеса, рассказал Зелинский.

Власти добавляют, что и до ввода железнодорожной части Крымского моста на полуострове строятся отели, но пока таких примеров не очень много. «Каждый год, с 2014 года, после вхождения Крыма в состав РФ открываются от трех до десяти новых отелей», — сказал Черняк.

В министерстве курортов и туризма Крыму уточнили, что сегодня в регионе работает 550 коллективных средств размещения. В прошлом году в регионе было открыто шесть новых отелей, а в этом году откроется еще семь более чем на 400 номеров.

"Кроме того, идет постоянная реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса. Так, в 2017 году более чем в 50 отелях и санаториях проведена модернизация и реконструкция. К сезону 2018 года эта работа сделана более чем в 81 санатории и отеле", — сказал глава Минкурортов Крыма.

Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан сообщила ТАСС, что власти Крыма изучают возможность проведения модернизации 150 здравниц, которая оценивается в 100-130 млрд рублей. Речь идет о детских оздоровительных центрах, детских и взрослых санаториях.

По ее словам, в Крыму необходимо построить порядка 10 медицинских центров для обслуживания туристов, но на эти цели нужны кредитные ресурсы с процентной ставкой до 6,5%. Реализовать этот проект Крым сможет только совместно с бизнесом, уверена Чабан, отмечая, что в случае реализации программы «облик Крыма изменится полностью».

Назад в СССР?

Власти ожидают, что с вводом железнодорожной части Крымского моста турпоток в Крым возрастет до 10 млн человек в год, как это было в советские годы. «Крым в конце 1980-х принимал, не в летний сезон, хотел бы подчеркнуть, а именно в год 8 млн отдыхающих, в том числе на лечение и оздоровление», — сказал Черняк.

С тех пор, по его словам, изменилась вся курортная инфраструктура, добавились частные отели и пансионаты, в том числе и небольшие, на 10-15 номеров. «Выросло количество квартиросдатчиков, но подсчитать их очень сложно, посмотрите сами: в любом приморском городке, поселке Крыма на воротах чуть ли не каждого дома вывешиваются объявления о сдаче жилья», — отметил глава «курортного» комитета.

По словам Зелинского, сейчас за российского туриста, который составляет львиную долю в общем турпотоке в Крым, борются зарубежные и кубанские курорты. «Сезон 2018 года неплохой, но пока мы не можем сказать, что он даже лучше сезона 2016 года, это когда для россиян были закрыты Турция и Египет . Вот тогда Крым почувствовал реально поток туристов. Сейчас мы, конечно чувствуем, что Крымский мост открылся, но пока туристов недостаточно», — полагает эксперт из РСТ.

"Я считаю, что, когда будет введена в эксплуатацию железнодорожная часть Крымского моста, запущена трасса «Таврида», когда сократится время в доставке туристов, ситуация изменится к лучшему", — добавил Зелинский.

Крым ждет «Тавриду»

По данным экспертов, около 80% автодорог республики не соответствуют нормативным требованиям. Дорожную сеть Крымского полуострова спроектировали и построили в 40-50 годы XX века, она не рассчитана на современные нагрузки.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства региона, после воссоединения полуострова с РФ стало понятно, что Крыму нужна «новая транспортная стратегия, реализация которой обеспечила бы свободное, бесперебойное и безопасное передвижение как грузового, так и легкового транспорта в Крыму».

"Таким образом, началась работа по созданию единой транспортной системы, включающей в себя автодороги на подходах к Керченскому проливу со стороны Краснодарского края , Крымский мост, автоподход к нему со стороны Керчи и новую трассу «Таврида», — сказали в комитете.

В Крыму федеральную трассу «Таврида», которая пройдет от Крымского моста через весь полуостров, ждут не меньше, чем сам мост. Сейчас она готова на треть. По материалам проектировщиков, если в 2016 году средняя интенсивность движения транспорта на участках будущего строительства автодороги составляла чуть более 18 тыс. автомобилей в сутки, то, согласно прогнозом, к 2034 году по Крымскому мосту будет двигаться до 30 тыс. машин ежесуточно. Этот транспортный поток по автоподходу будет перемещаться на «Тавриду» и другие направления.

"Заложенная проектом пропускная способность трассы до 40 тыс. машин в сутки обеспечит безопасное и комфортное передвижение по территории полуострова даже в том случае, если весь транспорт с моста поедет исключительно по трассе «Таврида», игнорируя другие направления", — сказали в комитете.

После завершения строительства трассы в четырехполосном исполнении проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя займет около 2 часов (сейчас — около 4-5 часов) Проехать всю Тавриду до Севастополя можно будет менее чем за 3 часа.

"Введение в строй таких важных инфраструктурных объектов как Крымский мост, аэропорт, трассы «Таврида», строительство новых набережных, ведет к тому, что будет подниматься и уровень туристической инфраструктуры. Соответственно, будет больше платежеспособных желающих приехать на отдых в Крым. Наша задача сделать интересным отдых в Крыму круглый год на любой кошелек", — сказал Черняк.