К проекту комплексного развития национального парка приступили в «Лосином острове»

Прошло заседание рабочей группы по разработке концепции комплексного развития национального парка «Лосиный остров».

В Российской Академии художеств состоялось заседание рабочей группы по разработке концепции комплексного развития национального парка «Лосиный Остров» с участием представителей Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Российской академии художеств, руководителей «Лосиного острова», Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова и НП «Гильдия экологов».

Главным вопросом повестки дня стал вопрос создания межвузовских творческих коллективов и привлечение студентов профильных вузов к участию в разработке концепции развития национального парка «Лосиный Остров».

На заседании также обсудили вопросы текущего состояния и перспектив развития «Лосиного Острова». Наиболее перспективным был признан формат совместной работы членов рабочей группы, сотрудников ФГБУ «Национальный парк „Лосиный Остров“, преподавателей и студентов российских колледжей и вузов, представителей общественных объединений, неравнодушных граждан и активистов.

По итогам встречи принято было решение об определении основных направлений деятельности, отвечающих за общую концепцию развития особоохраняемых природных территорий России. Причем, концепция будет составлена с учетом особенностей „Лосиного Острова“.