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К проекту комплексного развития национального парка приступили в «Лосином острове»
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К проекту комплексного развития национального парка приступили в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 10 июля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Прошло заседание рабочей группы по разработке концепции комплексного развития национального парка «Лосиный остров».
В Российской Академии художеств состоялось заседание рабочей группы по разработке концепции комплексного развития национального парка «Лосиный Остров» с участием представителей Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Российской академии художеств, руководителей «Лосиного острова», Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова и НП «Гильдия экологов».
Главным вопросом повестки дня стал вопрос создания межвузовских творческих коллективов и привлечение студентов профильных вузов к участию в разработке концепции развития национального парка «Лосиный Остров».
На заседании также обсудили вопросы текущего состояния и перспектив развития «Лосиного Острова». Наиболее перспективным был признан формат совместной работы членов рабочей группы, сотрудников ФГБУ «Национальный парк „Лосиный Остров“, преподавателей и студентов российских колледжей и вузов, представителей общественных объединений, неравнодушных граждан и активистов.
По итогам встречи принято было решение об определении основных направлений деятельности, отвечающих за общую концепцию развития особоохраняемых природных территорий России. Причем, концепция будет составлена с учетом особенностей „Лосиного Острова“.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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