Лето в разгаре: в восточном Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 июл — РИА Новости Крым . Режим чрезвычайной пожарной опасности введен в восточном Крыму с 11 по 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 11 по 13 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.