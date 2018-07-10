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Лето в разгаре: в восточном Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность
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Лето в разгаре: в восточном Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность 

РИА Новости Крым 10 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной пожарной опасности введен в восточном Крыму с 11 по 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 11 по 13 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.
В связи с этим в ведомстве напоминают о запрете на разведение костров, использование мангалов и прочих приспособлений с открытым огнем в лесах и вблизи деревьев. Кроме того, нельзя пользоваться пиротехническими изделиями, курить и бросать горящие спички и окурки. В МЧС также просят не выжигать стерню и траву под деревьями, на полянах и полях.
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