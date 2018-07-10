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На Каймановых островах отмечен туристический бум
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На Каймановых островах отмечен туристический бум 

Национальный Туристический Союз 10 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Согласно последним данным Департамента туризма Каймановых островов, за первые пять месяцев 2018 года число путешественником составило 209 143 человек, что на 16,51 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Количество туристов выросло на 29,637 — это один из самых быстрых темпов роста в Карибском регионе. Особенно высокие показатели были отмечены в мае, когда рост турпотока составит 22,4 процента по сравнению с маем минувшего года.
”Индустрия туризма Каймановых островов является важным экономическим фактором, который способствует созданию рабочих мест и национальному развитию, от которого мы все выигрываем", — сказал министр туризма Каймановых островов Моисей Киркконнелл. «Все заинтересованные в развитии туризма стороны должны гордиться нашей коллективной работой, и я надеюсь, что мы сможем поддерживать эту положительную тенденцию в течение 2018 года.» Посетители потратили в общей сложности около $ 390 миллионов на Каймановых островах в первые пять месяцев этого года.
Бум 2018 года последовал на сильным ростом 2017 года, когда Британскую заморскую территорию впервые посетили более 400 тысяч путешественников.
”Достижение больших целей на 2018 год и последующий период будет зависеть от реализации нашего Национального плана по туризму, постоянной приверженности инновационным стратегическим маркетинговым практикам и совместной работы по выявлению и привлечению потенциальных посетителей", — сказала Роза Харрис, Директор по туризму на Каймановых островах.
На Каймановых островах также наблюдается волна развития отельного бизнеса — от запуска нового проекта Grand Hyatt на Seven Mile Beach до только что открытого Mandarin Oriental, Grand Cayman. Росту турпотока также способствовали интенсификация авиаперевозок и открытие новых рейсов на Каймановы острова.
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