На Каймановых островах отмечен туристический бум

Согласно последним данным Департамента туризма Каймановых островов, за первые пять месяцев 2018 года число путешественником составило 209 143 человек, что на 16,51 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Количество туристов выросло на 29,637 — это один из самых быстрых темпов роста в Карибском регионе. Особенно высокие показатели были отмечены в мае, когда рост турпотока составит 22,4 процента по сравнению с маем минувшего года.

”Индустрия туризма Каймановых островов является важным экономическим фактором, который способствует созданию рабочих мест и национальному развитию, от которого мы все выигрываем", — сказал министр туризма Каймановых островов Моисей Киркконнелл. «Все заинтересованные в развитии туризма стороны должны гордиться нашей коллективной работой, и я надеюсь, что мы сможем поддерживать эту положительную тенденцию в течение 2018 года.» Посетители потратили в общей сложности около $ 390 миллионов на Каймановых островах в первые пять месяцев этого года.

Бум 2018 года последовал на сильным ростом 2017 года, когда Британскую заморскую территорию впервые посетили более 400 тысяч путешественников.

”Достижение больших целей на 2018 год и последующий период будет зависеть от реализации нашего Национального плана по туризму, постоянной приверженности инновационным стратегическим маркетинговым практикам и совместной работы по выявлению и привлечению потенциальных посетителей", — сказала Роза Харрис, Директор по туризму на Каймановых островах.

На Каймановых островах также наблюдается волна развития отельного бизнеса — от запуска нового проекта Grand Hyatt на Seven Mile Beach до только что открытого Mandarin Oriental, Grand Cayman. Росту турпотока также способствовали интенсификация авиаперевозок и открытие новых рейсов на Каймановы острова.