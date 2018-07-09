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Один за другим: в Архангельске за сутки сошли со свай два деревянных дома
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Один за другим: в Архангельске за сутки сошли со свай два деревянных дома 

АиФ Архангельск 9 июля 2018
Фото: АиФ Архангельск
Один из них — на проспекте Советских Космонавтов, второй на острове Кего.
На момент происшествия в трехподъездном доме на пр. Советских Космонавтов находились 8 человек. Никто не пострадал. Известно, что дом не был признан аварийным. Сейчас определен список жильцов, нуждающихся в расселении. До тех пор люди размещены в одном из общежитий в округе Варавино-Фактория.
Не был признан аварийным и двухэтажный восьмиквартирный дом, сошедший со свай накануне около 16 часов на острове Кего. В этом случае, также никто из 11 человек (из них 2 детей), находившихся в доме, не пострадал. На данный момент двум семьям предоставлены квартиры из маневренного фонда. Одна семья разместилась у родственников.
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