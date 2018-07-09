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В парке «Остров мечты» появятся Снежная королева, Буратино и Маугли
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В парке «Остров мечты» появятся Снежная королева, Буратино и Маугли 

РИА Недвижимость 9 июля 2018
МОСКВА, 9 июл — РИА Недвижимость. В московском развлекательном парке «Остров мечты», открыть который планируется в 2019 году, появятся тематические зоны, посвященные Снежной королеве, Буратино и Маугли, говорится в сообщении управляющей парком компании «Остров мечты».
"В организации и оформлении тематического пространства проекта «Остров мечты» будут участвовать известные мультипликационные бренды: Sony Pictures Consumer Products, IMPS S. A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH", — говорится в нем.
Как указывается в сообщении, дизайн тематического пространства и новые образы известных литературных героев разрабатывались совместно с российскими художниками и дизайнерами на протяжении трех лет.
Ранее пресс-служба «Союзмультфильма» сообщила, что студия отказалась от участия в проекте «Остров мечты», поскольку условия договора оказались коммерчески невыгодными. В компании, управляющей парком развлечений, отметили, что решение о прекращении лицензионного соглашения на использование образов мультстудии было обоюдным, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по концепции присутствия героев в парке.
Парк развлечений «Остров мечты» планируется открыть в Нагатинской пойме в Москве в осенью 2019 года. По словам авторов проекта, он станет крупнейшим крытым парком развлечений в мире. Инвестором проекта является ГК «Регионы».
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