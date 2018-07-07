Что стало с осужденными, которых оставили на необитаемом острове Назино

В конце мая 1933 года на необитаемом острове, расположенном на реке Оби, были высажены более 6 тысяч осужденных. Их оставили без еды, одежды и какого-либо укрытия. Страшные события, произошедшие там впоследствии, были в срочном порядке засекречены.

Высадка на остров

В конце апреля 1933 года из Москвы и северной столицы страны были отправлены эшелоны так называемого деклассированного элемента. К такому элементу относились бродяги, нищие, проститутки и другие граждане, которых невозможно было причислить ни к одному из существующих тогда социальных классов. Кроме них в вагонах находились и те, кто по тем или иным причинам оказались нарушителями паспортного режима. Как выяснится позже, некоторых из них арестовали прямо на улице неподалеку от их места жительства только потому, что у них не оказалось с собой документов, удостоверяющих их личность.

По пути следования поезда к высланным из Ленинграда и Москвы прибавились и жители других городов. Таким образом количество осужденных перевалило за 6 тысяч. Затем людей затолкали в трюмы барж, где от духоты, скудного питания, инфекционных заболеваний, а также в результате агрессивного поведения других осужденных умерли несколько десятков человек.

В конце мая представителей деклассированного элемента временно высадили на необитаемом острове Назино . Людей не снабдили ни едой, ни одеждой, ни инструментами. Многие из них оказались на острове без обуви, так как по пути эти вещи отобрали у них другие осужденные. День высадки выдался солнечным и довольно теплым, а потом переменчивая сибирская погода дала о себе знать: температура упала, поднялся ветер и начался снегопад.

Голод, холод и людоедство

Не имея крыши над головой, тысячи ссыльных спасались от холода только теплом от разведенных костров. Тем не менее, уже на вторые сутки пребывания на острове погибли около 300 человек. Некоторые просто замерзли, другие сгорели заживо от того, что, пытаясь согреться, расположились слишком близко к огню, третьи скончались от голода, четвертые — от болезней.

Через 3 дня на остров привезли ржаную муку. Ее насыпали осужденным прямо в ладони, шапки, платки, куртки. Никакой посуды им так и не выдали. Большинство разводили муку речной водой и ели ее в таком виде. Но многие изголодавшиеся просто заталкивали сухую муку в рот, вследствие чего зачастую умирали от элементарного удушья.

Когда муку стали выдавать мешками по бригадам, осужденные, назначенные на должность бригадиров, забирали все себе, пряча мешки в лесу. Их подчиненные питались корой с деревьев, мхом и травой. В связи с голодом и суровыми климатическими условиями среди заключенных участились случаи каннибализма. Кроме того со стороны администрации осужденные регулярно подвергались избиениям, а некоторых просто расстреливали.

Докладная записка

В конце концов оставшихся в живых осужденных вывезли на берег. Однако по пути несколько десятков из них скончались, и в причаливших лодках оказывались не живые люди, а трупы. Да и выбранное властями место было ничем не лучше страшного острова. В дикой тайге без должного питания, одежды и медикаментов ссыльные продолжали умирать. Поэтому вскоре их снова перевезли.

Все эти события описал в своей докладной записке, адресованной ЦК ВКП (б), инструктор-пропагандист Нарымского ОК ВКП (б) Величко. По словам инструктора, к концу августа из более чем 6-ти тысяч осужденных в живых осталось всего 2 тысячи 200 человек.

На основании данной докладной записки была создана специальная комиссия, на членов которой возложили обязанности по расследованию дела. Практически все факты, изложенные Величко, подтвердились. Материалы дела засекретили. Широкой общественности о них стало известно только в конце 80-х — начале 90-х годов.