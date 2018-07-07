Упорного финского яхтсмена из города Котка Россия не пускает на закрытый остров Гогланд уже больше семи лет, а предпринимателю из…

Когда предприниматель Петер Хольст (Peter Holst) причалил с двумя друзьями к военной пристани Гогланда, их компанию встречала женщина с пятилетним сыном. Выяснилось, что эта женщина — метеоролог, она живет на Гогланде круглый год.

«Эта потрясающая женщина предложила нам посмотреть ее поделки. Теперь у меня есть сувенир — магнит из дерева, на котором выжжен силуэт Гогланда. На магните написано по-русски: «Я здесь был, а ты?»»

Мало кто из финнов смог бы ответить на этот вопрос утвердительно. Финляндия передала Гогланд Советскому Союзу в 1947 году, и с тех пор он является военной зоной.

Посетителей не пускают на остров с тех пор, как в 2010 году российская армия построила там радиолокационную станцию для наблюдения за воздушным пространством. По словам Хольста, который живет на финском острове Свеаборг, на получение разрешения ушло 40 дней.

«Подробно спрашивали причины нашей поездки на Гогланд. Я удивлен тем, как легко все прошло. Думал, будет гораздо сложнее».

Сотрудничество помогает

Вейо Парвиайнен (Veijo Parviainen) из города Котка пытается попасть на остров на своей яхте уже больше семи лет. Этим летом ему вновь пришлось вернуться из России ни с чем. Однако он не расстраивается из-за того, что Петер Хольст смог попасть на остров без проблем.

«Мои поздравления! Хорошо, что хоть кто-то смог туда попасть. Я никогда не хотел попасть на остров только потому, что на нем побывали и другие финны», — говорит Парвиайнен.

Яхтсмены уже много лет ждут, когда остров для них откроют. Хольст организовывает через свое предприятие поездки в Россию, начиная с 1990-х. Он считает, что долгое сотрудничество с российской стороной помогло ему получить разрешения.

«Я уже давно работаю с российскими чиновниками и понимаю ход их мыслей. В 1991 году я создал специальную «карточку Выборга » (Viipurin kortti) для финнов, и поэтому я известен в определенных кругах».

По так называемой платной «карточке Выборга» финны могли приезжать в Россию без визы. Россия прекратила выдачу таких карточек в 2000-м году.

Если Гогланд виден, значит, погода хорошая

На Гогланде пограничники проверяют у компании Хольста все документы, паспорта и разрешения, прежде чем пустить мужчин на берег. Они также показывают на карте, в каких частях острова компании разрешено находиться. У мужчин есть велосипеды, которые позволят им свободно перемещаться по острову.

«Здесь приятные люди. Я так разговорился с местными, что нас даже пригласили в сауну».

Гогланд находится в 40 километрах от Котки. С материка он кажется глыбой с тремя вершинами — они видны, если погода хорошая. О ясности погоды здесь судят по тому, насколько отчетливо виден Гогланд.

В конце 1930-х Гогланд еще входил в состав Финляндии. В двух деревнях, расположенных на острове, проживали около 800 человек, туризм процветал. Однажды за лето на Гогланде побывали больше десяти тысяч туристов. На Гогланд прибывали даже на самолетах, в гаванях раскачивались гидросамолеты.

В большом казино в свое время выступали такие звезды, как джазовый оркестр «Даллапе» (Dallapé). Финнов эвакуировали с острова в 1939 году.

Люди, которые смогли попасть на российский остров, рассказывали, что от казино осталось лишь две стены. Кто-то говорил, что и другие местные постройки находятся в плохом состоянии. Хольст отмечает, что на острове не осталось ничего финского.

«Гогланд очаровывает своей природой, и на все остальное можно закрыть глаза. Постройки находятся в том же запущенном состоянии, что и в других частях России. Наверное, я к этому уже так привык, что не был сильно потрясен».

Возможно, предстоит долгая бюрократическая война

Если хочешь попасть на остров, сначала нужно запросить разрешение у Пограничной службы России, а затем — у внутренней федеральной службы безопасности ФСБ . Хотя Петер Хольст и получил все разрешения довольно быстро, Вейо Парвиайнен советует готовиться к длительной бюрократической войне, сроки которой могут надолго затянуться.

По словам Парвиайнена, в прошлый раз его команда была вынуждена менять свои планы именно из-за этого.

«Рассмотрение разрешений со стороны России настолько сильно затянулось, что через неделю ожидания нам пришлось вернуться в Финляндию. Я не мог настаивать на том, чтобы большая группа людей оставалась там дольше. Если бы мы еще подождали, мы бы наверняка получили разрешение».

Вместе с Парвиайненом попасть на остров пытались еще восемь человек. Он не готов что-то обещать, но надеется, что в следующий раз все точно получится.

«В следующий раз я отправлюсь с небольшой группой людей, у которых есть время, чтобы дождаться, когда нас пустят на остров».

Скоро будет создан отдельный маршрут?

Парвиайнен говорит, что за это время он разобрался, как можно попасть на Гогланд. Он не говорит по-русски, но ему всегда готовы помочь консультанты, владеющие языком.

«У меня собрано много информации, и я сообщу ее всем, когда, наконец, впервые попаду на остров. Я надеюсь на реализацию одной из своих главных идей — открыть прямой водный маршрут на Гогланд с финского острова Хаапасаари».