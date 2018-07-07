Заплыв на 200 метров: в Ялте спасли утопающего москвича 

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. В поселке Массандра (Большая Ялта) спасатели вытащили из штормящего моря 41-летнего жителя Москвы, приехавшего в Крым на отдых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Мужчина уплыл от берега почти на 200 метров и из-за начинавшегося шторма не смог вернуться обратно. Спасатели доплыли до потерпевшего на лодке, подняли его на борт и доставили на берег, где провели с ним разъяснительную беседу.
"Во избежание подобных инцидентов личный состав крымского подразделения МЧС России проводит широкий комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на воде, ведь это одна из приоритетных задач крымских спасателей в летний период. Для этого специалисты чрезвычайного ведомства проводят ежедневное патрулирование акватории Черного и Азовского морей с помощью быстроходных катеров и лодок, а также силами профессиональных водолазов", — прокомментировал произошедшее помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.