Заплыв на 200 метров: в Ялте спасли утопающего москвича

Мужчина уплыл от берега почти на 200 метров и из-за начинавшегося шторма не смог вернуться обратно. Спасатели доплыли до потерпевшего на лодке, подняли его на борт и доставили на берег, где провели с ним разъяснительную беседу.