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Хорватские болельщики сожгли Остров любви перед матчем с Россией — видео
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Хорватские болельщики сожгли Остров любви перед матчем с Россией — видео 

Пятый канал 7 июля 2018
Фото: Пятый канал
Хорватские фанаты перед матчем со сборной России сожгли Остров любви (прим.ред. — его форма напоминает сердце) в Адриатике. Как сообщает местный портал morski.hr, изначально мероприятие планировалось мирным — около ста болельщиков хотели зажечь на острове бенгальские огни и факелы в поддержку футболистов. Однако организаторы не учли, что местность покрыта хвойным лесом, а в это время на Балканах — пожароопасный сезон. В итоге остров вспыхнул буквально за несколько секунд. В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас полицейские разыскивают организаторов акции. Им грозит до шести месяцев тюрьмы.
Матч Россия-Хорватия начнется сегодня, 7 июля, в 21:00. На сочинском стадионе «Фишт» команды будут бороться за право выхода в полуфинал Чемпионата мира по футболу.
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