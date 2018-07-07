Хорватские болельщики сожгли Остров любви перед матчем с Россией — видео

Хорватские фанаты перед матчем со сборной России сожгли Остров любви (прим.ред. — его форма напоминает сердце) в Адриатике. Как сообщает местный портал morski.hr, изначально мероприятие планировалось мирным — около ста болельщиков хотели зажечь на острове бенгальские огни и факелы в поддержку футболистов. Однако организаторы не учли, что местность покрыта хвойным лесом, а в это время на Балканах — пожароопасный сезон. В итоге остров вспыхнул буквально за несколько секунд. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас полицейские разыскивают организаторов акции. Им грозит до шести месяцев тюрьмы.

Матч Россия-Хорватия начнется сегодня, 7 июля, в 21:00. На сочинском стадионе «Фишт» команды будут бороться за право выхода в полуфинал Чемпионата мира по футболу.