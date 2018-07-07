Мишари: история народа, который хотели стереть с карты

Был у автора этой статьи товарищ по учёбе в институте, которого все считали татарином. Как-то раз он сказал: «Мы не татары. В татары нас записали. На самом деле мы — мишари». На мой удивлённый вопрос: «А кто это?» он ответил: «Мы мещеряки». Дело было в самом начале 1990-х.

Отдельный народ тюркской группы

По данным первой всесоюзной переписи населения в 1926 году к мишарям причислило себя 242,6 тыс. человек. По-видимому, такая цифра наиболее точно отражает численность этого народа тогда. Оценки его численности перед революцией разнятся на порядок. Так, до проведения первой общеимперской всероссийской переписи 1897 года, мишарей считали от 160 тыс. до 622,5 тыс. Однако по самой переписи мишарей оказалось всего 53,8 тыс. По оценке современных этнографов, перед Первой мировой войной мишарей, или мещеряков, было всего 11,5 тыс.

Кажущееся резкое возрастание численности этого народа сразу после революции объясняется тем, что дореволюционная статистика не знала понятия «национальность». Она учитывала носителей родного языка. По-видимому, уже в конце XIX века для большинства мишарей родным языком был татарский или русский, а собственный уже забылся. Но, когда советская власть потребовала от опрашиваемых идентифицировать свою этничность, то мишарями назвали себя все те, кто помнил о своём происхождении, являлся носителем соответствующего этнического сознания.

Загадка происхождения

О происхождении мишарей и их имени существуют различные версии. Та, что считает название мишари производным от финского племени мещёра — лишь одна из них. Согласно другой, экзотической, самоназвание мишарей восходит к имени «маджары», которое есть не что иное, как мадьяры, то есть венгры.

Происхождение самого народа трактуется ещё более разнообразно. Традиционная гипотеза утверждает, что мишари это потомки финского племени мещёра, подвергшегося языковой ассимиляции татарами. Другая гипотеза, также получившая широкое распространение в науке, говорит, что мишари произошли от татар Золотой Орды, пришедших вместе с ханом Касымом на Нижнюю Оку в середине XV века. Здесь эти татары получили от московского великого князя земли для поселения и основали вассальное Касимовское царство, просуществовавшее до конца XVII века. Третья гипотеза отождествляет с мишарями буртасов русских летописей. Наконец, есть теория, согласно которой мишари имеют смешанное происхождение от самых разных народов, включая и мещёру, и буртасов, и венгров, и татар, и булгар, и половцев.

Несложно заметить, что все эти теории не исключают одна другую. Характерно, что все они связывают формирование мишарского этноса с территорией, примыкающей к Нижней Оке, а следовательно — входившей в страну древнего племени мещёра. Окончательное формирование и консолидация этноса мишарей происходила, очевидно, на территории Касимовского царства. Близкий к татарскому язык и исповедание большей частью мишарей (примерно 80% перед революцией) ислама не оставляют сомнений в значительности тюркской составляющей этого народа.

Военно-служилое сословие

Касимовские татары и мишари несли военную и пограничную службу Московскому государству. Строившиеся засечные черты на восточных рубежах России заселялись, в том числе, мишарями. Так мишари в XVI-XVII вв. широко расселились на землях Среднего Поволжья, среди мордвы. Ими были населены, в частности, города Пенза , Верхний Ломов и Нижний Ломов. С конца XVI века мишари переводятся и за Волгу, ими заселяются земли только что покорённого Казанского ханства, в основном в Приуралье, среди башкир.

В Касимовском царстве и на новых землях, куда переселялись мишари, жило очень много татар, но мишари, исповедуя чаще всего ту же мусульманскую веру, сохраняли своё этническое самосознание и отличали себя от татар.

Служилым мещерякам жаловались небольшие поместья, в которых работали мордовские, татарские и русские крепостные крестьяне. Усиленный перевод мещеряков на Урал в XVIII веке был вызван нехваткой земель для поместий. На Урале мишари находились в положении, близком к положению казаков. В 1798 году из мишарей, башкир и тептярей там было организовано Башкиро-мещеряцкое войско (по образу казачьих войск), просуществовавшее до 1864 года.

После ликвидации в 1681 году Касимовского царства русское правительство развернуло процесс принудительной христианизации местной мордвы и мишарей. Спасаясь от религиозных преследований, многие мишари бросали освоенные земли на засечных чертах и уходили дальше на восток.

В результате всех этих процессов основная масса мишарей к концу XIX века проживала в Оренбургской, Уфимской, Пермской и Самарской губерниях. Незначительная их часть оставалась на правобережье Волги — в Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Саратовской губерниях.

Хотя основная масса мишарей в начале ХХ века говорила либо на языке казанских татар, либо на русском, она осознавала свои особенности. Одним из характерных отличий мишарей от татар было то, что мишари не праздновали сабантуй, зато отмечали навруз (день весеннего равноденствия). Этнографы подчёркивали своеобразие национального костюма мишарей, выделявшего их на фоне татар и других поволжских народностей.

Искоренение самосознания

Несмотря на наличие почти четверти миллиона мишарей в 1926 году, к следующей всесоюзной переписи населения в 1939 году они… официально исчезли из всех переписных листов. Всех мишарей в принудительном порядке записали татарами. Некоторые сумели записаться русскими.

Такое отношение советской власти было обусловлено поворотом в её национальной политике с середины 1930-х годов. Согласно новому курсу, мелкие этносы должны были быть поглощены крупными «социалистическими нациями».

Кроме того, мишари в начале 30-х годов подверглись сильному прессу раскулачивания. Ведь в своём большинстве они были потомками зажиточного военно-служилого сословия, сродни казакам, благодаря чему и хранили память о своём происхождении и свой отличный от татар быт. Чтобы успешнее их «коллективизировать», большевикам требовалось сломать этническое самосознание мишарей, слить их с другими народностями.

Мишари не учитывались и во всех последующих советских переписях. В современной России переписные органы в Татарстане Башкортостане стремятся за счёт мишарей и других «непризнанных» этнографических групп увеличить номинальную численность титульных наций республик. Тем не менее, 786 человек в 2010 году назвались мишарями, а не татарами, башкирами или как-то иначе.

Что такое 786 человек по сравнению с 242 тысячами почти сто лет назад? Исчез ли народ мишарей с карты России навсегда? Покажет ближайшее будущее.