Приморцы на Toyota Land Cruiser «доплыли» до острова

Приморские интернет-пользователи обсуждают «загадочное» появление внедорожника на одном из островов, сообщает PRIMPRESS.

Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное в соцсетях. Ролик сняли на острове Папенберг, что недалеко от Русского острова.

Вначале автор видео показывает катера, находящиеся рядом с берегом, а потом переводит камеру влево, где стоит автомобиль Toyota Land Cruiser. Автор недоумевает, как джип мог попасть на остров.

«Откуда он здесь, как он взялся? Водитель сам не может объяснить», — говорит мужчина.

Настроение приморца разделили в комментариях к ролику. «А реально, как он туда попал?», — вопрошают юзеры.

Впрочем, другие стали писать, что, по-видимому, машина была доставлена туда паромом, баржей или катером: «За ваши деньги баржа привезет куда угодно и кого угодно».

