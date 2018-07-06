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Приморцы на Toyota Land Cruiser «доплыли» до острова
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Приморцы на Toyota Land Cruiser «доплыли» до острова 

Primpress 6 июля 2018
Фото: Primpress
Приморские интернет-пользователи обсуждают «загадочное» появление внедорожника на одном из островов, сообщает PRIMPRESS.
Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное в соцсетях. Ролик сняли на острове Папенберг, что недалеко от Русского острова.
Вначале автор видео показывает катера, находящиеся рядом с берегом, а потом переводит камеру влево, где стоит автомобиль Toyota Land Cruiser. Автор недоумевает, как джип мог попасть на остров.
«Откуда он здесь, как он взялся? Водитель сам не может объяснить», — говорит мужчина.
Настроение приморца разделили в комментариях к ролику. «А реально, как он туда попал?», — вопрошают юзеры.
Впрочем, другие стали писать, что, по-видимому, машина была доставлена туда паромом, баржей или катером: «За ваши деньги баржа привезет куда угодно и кого угодно».
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Jul 5, 2018 at 6:38pm PDT
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