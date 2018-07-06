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Бывшего министра МВД Крыма ждет участь Ростенко
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Бывшего министра МВД Крыма ждет участь Ростенко 

РИА «ФедералПресс» 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Крыму ходят слухи, что бывшего министр МВД РК Сергея Абисова в скором времени ожидает скамья подсудимых. Говорят, что его привлекут по «делу Ростенко» вместе с другими чиновниками, причастных к махинациям с земельными участками в Ялте. Дело касается незаконного отчуждения земли в одном из крымских санаториев в пользу дочери бывшего министра.
Комментарий: недостоверно
«По моей информации, действительно, Сергей Абисов получил повестку от следственного комитета РК. Информации его возможном аресте не поступало. Пока что он проходит как свидетель по делу», — сообщил крымский журналист и правозащитник Олег Бондаренко.
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