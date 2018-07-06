Бывшего министра МВД Крыма ждет участь Ростенко 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

В Крыму прекратили выпуск вина «Черный доктор»

«Во всем виновата «материковая Россия»: Минсельхоз Крыма взволновала цена на молоко

Путин опоздал на встречу с Трампом на полчаса