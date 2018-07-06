Ещё
Китайских предпринимателей пригласили на фестиваль фейерверков в Кострому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайских предпринимателей пригласили на фестиваль фейерверков в Кострому 

АиФ Владимир 6 июля 2018
Фото: АиФ Владимир
В Костроме представили властей пригласили китайских бизнесменов на фестиваль фейерверков. Руководство Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» и представитель китайских бизнесменов Ванг Хайкинг приехали в регион в рамках рабочей встречи.
Они обсудили с заместителем губернатора Юрием Маковым создание кинопроекта, посвященного Костромской области и деятельности философа Александр Зиновьева.
Ванг Хайкинг посетил город уже во второй раз. Он успел познакомиться с исторической частью Костромы и рассмотреть возможности обмена студентов КГУ.
АиФ Владимир: последние новости
Костромская область: качество воды — на особом контроле В 1 полугодии клиенты ВТБ МС приобрели 4 тысячи полисов ДМС Иваново объедут с запада. Обход освободит город от пробок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде104
В Петербурге прогремел взрыв
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17322
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Крымский мост закроют из-за Расторгуева147
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение