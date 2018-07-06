В Астрахани неизвестные извинились перед Николаем II 

В Астрахани на улице Николая Островского неизвестные разместили баннер с фото императора Николая II и царской семьи, который сопровождается текстом «17 июля — 100 лет со дня убиения святой царской семьи с верноподданными. Прости нас, государь!»
Пользователи соцсетей указывают, что размещением данных билбордов занимается некая общественная организация, которая уже не первый год размещает подобные плакаты по всей стране в различные памятные даты, связанные с царской семьей, пишет «Каспийинфо».
Другое издание «Южная волна» отмечает, что Астрахани имеется несколько отделений неофициальных монархических партий. «Приверженцы царизма в Астрахани — весьма деятельные личности. Ранее астраханские монархисты предлагали демонтировать памятник Ленину на одноименной площади и установить вместо него монумент в честь Ивана Грозного», — говорится в публикации регионального СМИ.
Напомним, в конце июня ВЦИОМ провел исследование на тему Гражданской войны, столетие которой отмечается в этом году. Лидерами рейтинга деятелей начала 20 века, вызывающих симпатию у россиян, стали Николай II (54%), Сталин (51%), и Ленин (49%). Результаты этого исследования подробно разбирала газета ВЗГЛЯД.