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«Да, Крым наш!»: новый клип от «Рок-островов»
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«Да, Крым наш!»: новый клип от «Рок-островов» 

РИА Новости Крым 6 июля 2018
Известная советская и российская группа «Рок-острова» представила новый клип, он посвящен Крыму. Видео песни под названием «Крым наш!» накануне презентовали на страницах коллектива в соцсетях. Автором композиции является лидер группы Владимир Захаров, который вместе с семьей в июне отдыхал на полуострове.
Путешествие по региону в ролике начинается с Крымского моста. В нем также можно увидеть замок «Ласточкино гнездо», Аю-Даг, набережную Ялты, Форосский храм, Балаклавскую бухту, памятник затопленным кораблям в Севастополе и многие другие достопримечательности полуострова. В клипе много панорамных видов и съемки с коптера.
"Крым прекрасен, да, Крым наш!", — звучит в песне.
"Ветер в лицо, солнце нам в спину, едем с тобой по серпантину, рядом блестит Черное море, волны поют: «Встретимся вскоре», — «играет» припев.
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