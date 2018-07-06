«Да, Крым наш!»: новый клип от «Рок-островов»

Известная советская и российская группа «Рок-острова» представила новый клип, он посвящен Крыму . Видео песни под названием «Крым наш!» накануне презентовали на страницах коллектива в соцсетях. Автором композиции является лидер группы Владимир Захаров , который вместе с семьей в июне отдыхал на полуострове.

Путешествие по региону в ролике начинается с Крымского моста. В нем также можно увидеть замок «Ласточкино гнездо», Аю-Даг, набережную Ялты, Форосский храм, Балаклавскую бухту, памятник затопленным кораблям в Севастополе и многие другие достопримечательности полуострова. В клипе много панорамных видов и съемки с коптера.

"Крым прекрасен, да, Крым наш!", — звучит в песне.

"Ветер в лицо, солнце нам в спину, едем с тобой по серпантину, рядом блестит Черное море, волны поют: «Встретимся вскоре», — «играет» припев.