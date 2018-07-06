В этом году у россиян в приоритете более дорогие отели Греции

Спрос на греческие курорты на острова Крит и Родос остается на положительно стабильном уровне. В наступившем сезоне российские туристы предпочитают более дорогостоящие отели: 4 и 5-звездные, об этом сообщает Информационное агентство «Интерфакс-туризм» со ссылкой на туроператора Anex Tour. Отмечается, что апартаменты, имеющие 1 звезду, или хостелы особой популярностью у жителей Москвы и регионов не пользуются. Гости бронируют номера в основном в отелях более высокой категории, желая во время отдыха обеспечить себе максимально комфортные условия проживания. В среднем стоимость тура на двоих на остров Крит варьируется в пределах 500 евро, на Родос — 550 евро. В случае, если путешественник держит путь не из столицы, а из регионов, необходимо приплюсовать к среднему чеку порядка 200 евро.