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В этом году у россиян в приоритете более дорогие отели Греции
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В этом году у россиян в приоритете более дорогие отели Греции 

Национальный Туристический Союз 6 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Спрос на греческие курорты на острова Крит и Родос остается на положительно стабильном уровне. В наступившем сезоне российские туристы предпочитают более дорогостоящие отели: 4 и 5-звездные, об этом сообщает Информационное агентство «Интерфакс-туризм» со ссылкой на туроператора Anex Tour.
Отмечается, что апартаменты, имеющие 1 звезду, или хостелы особой популярностью у жителей Москвы и регионов не пользуются. Гости бронируют номера в основном в отелях более высокой категории, желая во время отдыха обеспечить себе максимально комфортные условия проживания.
В среднем стоимость тура на двоих на остров Крит варьируется в пределах 500 евро, на Родос — 550 евро. В случае, если путешественник держит путь не из столицы, а из регионов, необходимо приплюсовать к среднему чеку порядка 200 евро.
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