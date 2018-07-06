МЧС предупреждает: на западе Крыма сохранится высокая пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 июл — РИА Новости Крым . На западе Крыма чрезвычайная пожарная опасность сохранится как минимум до 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». с 6 по 10 июля в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — предупредили в ведомстве.

В связи с этим запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра. Также в лесу запрещается курить, бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами материал.