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МЧС предупреждает: на западе Крыма сохранится высокая пожароопасность
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МЧС предупреждает: на западе Крыма сохранится высокая пожароопасность 

РИА Новости Крым 6 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. На западе Крыма чрезвычайная пожарная опасность сохранится как минимум до 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». с 6 по 10 июля в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — предупредили в ведомстве.
В связи с этим запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра. Также в лесу запрещается курить, бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами материал.
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