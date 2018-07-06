Робинзоны просигналили с Пунуямсале. Осенью они отправятся на острова Карского моря

Команда клуба «Русский Робинзон» вернулась из Тазовского района, где провела сеансы радиосвязи по всему миру с острова Пунуямсаля, расположенного в дельте реки Таз, в восьми километрах от поселка Тазовский.

Марафон активности клуба «Русский Робинзон» прошел с 26 по 30 июня при поддержке дирекции заповедника «Гыданский», администрации Пуровского района, регионального отделения Русского географического общества в ЯНАО . Юбилейный позывной — R25RRA, выданный государственным радиочастотным центром в честь 25-летия клуба «Русский Робинзон», — звучал с острова Пунуямсаля на КВ диапазонах 40-10 м всеми видами модуляции. Кроме активации острова команда проверила все оборудование, а также испытала усовершенствования в антенном хозяйстве, проведенные после прошлогодней экспедиции на остров Виктория.

«Оптимальным способом проверки надежности аппаратуры радиосвязи является проведение регулярных комплексных испытаний, которые наиболее полно имитируют действительные условия эксплуатации. В условиях Заполярья от надежности радиосвязи зачастую зависят человеческие жизни, например на труднодоступной полярной метеостанции, где нет доступа к сети Интернет, нет покрытия сотовых сетей и когда нет возможности воспользоваться спутниковым телефоном», — отметил участник экспедиции Эдуард Прудкий.

Служба радиообеспечения регионального отделения РГО в ЯНАО и экспедиционная команда клуба «Русский Робинзон» регулярно испытывают средства радиосвязи наряду с внедрением современных спутниковых технологий. Как сообщает администрация Пуровского района, они также апробируют экспедиционное снаряжение и организуют различные исследовательские экспедиции в труднодоступные места на территории Русского Севера.