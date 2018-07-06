Вьетнамская фирма хочет организовать круизы из Дананга к острову Чам

Ca Voi Xanh (Blue Whale) предлагают организовать круизы из Дананга на остров Чам Сейчас, прежде чем отправиться на остров, туристам приходиться сначала добираться до деревни Тан Хип недалеко от города Хойан

Копания, базирующаяся в Дананге, предлагает перевозить туристов на четырех 12-местных круизных судах, парочке прогулочных кораблей на 150 человек, 11 скоростных катерах и пяти парусных лодках. Предполагается, что, прибыв на остров, туристы смогут арендовать гидроциклы и оборудование для парасейлинга.

Изначально планировалось высаживать туристов на охраняемом участке острова под названием Бай-Баке. Но потом было решено, что регулярные круизы могут нанести вред местной экологии. Местные власти попросили компанию совместно с советом по охране прибрежных территорий острова Чам подыскать другое место для высадки гостей.

Ку Лао Чам — остров в центральном Вьетнаме , известный среди туристов красивыми пляжами, коралловыми рифами, видами девственной природы и традиционным вьетнамским бытом. С 2009 года остров вошел в список биосферных заповедников ЮНЕСКО

Источник: Tuoi Tre News