Было — стало: как загадочная красавица-блондинка Джулия Ванг изменилась до неузнаваемости после окончания шоу «Битва экстрасенсов»

Как изменилась 35-летняя победительница 15-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг

Победительница 15-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг покорила зрителей не только своими мистическими талантами, но и яркой, запоминающейся внешностью. Тогда красавица была женственной и очень загадочной.

Но прошло немного времени после окончания проекта, и от той Джулии, которую полюбили зрители, не осталось и следа! Женщина кардинально изменила имидж. Ванг перестала краситься, «сдула» пухлые губы, коротко подстриглась, похудела и изменила стиль одежды. Теперь некогда сексуальная красотка стала больше похожа на мужчину. Согласись, если бы ты увидела ее на улице, никогда бы не признала победительницу мистического проекта.

Тогда сама Ванг не уточнила, с чем связаны ее перемены. Она лишь отметила, что носит мужские стрижки, потому что они не требуют укладки. После проекта Джулия оказалась в центре скандала. Адвокат и журналист Катя Гордон узнала в ведьме… свою парикмахершу! Но эта история сошла на нет, так и не получив подтверждения или опровержения.

А недавно Джулия вдруг заявила, что она отрекается от своего прошлого. В Instagram звезда шоу призналась, что никогда не обладала никакими магическими способностями. Кроме того, она жестко высказалась о своем прошлом имидже: «Того человека с лицом свиньи не существовало», — сказала Джулия.

Сейчас Джулия занимается производством кукол. Больше ни о какой деятельности Ванг неизвестно. Также под покровом тайны находится ее личная жизнь. Поговаривают, что у нее появился мужчина, с которым она живет в Британии, но подтверждения этому нет.

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Фото:Instagram