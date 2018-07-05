Американская мечта в Камбодже: как супруги из Австралии купили остров за 15 тысяч долларов и стали миллионерами

Когда в 2005 году Мелита Хантер переехала из Австралии в Юго-Восточную Азию, она думала, что пробудет там один год. Она последовала за мужем Рори, которому предложили работу в Камбодже , а потом они планировали переехать в Нью-Йорк . Однако десять лет спустя супруги из Австралии все еще в Камбодже и владеют островом с роскошным отелем.

Прожив год в командировке, пара отправилась на отдых на пляж и посетила остров Сонг Са (Song Saa), который находится в 29 километрах от Сиануквиля. Они встретились с местными жителями, которые, как оказалось, хотели перемен. Увидев супругов, которые стали первыми иностранцами на их острове, местные жители сделали им интересное предложение.

Хантеры заплатили 15 тысяч долларов за земельные права, взяв остров в аренду на 99 лет. На тот момент на эту же сумму можно было, например, снимать квартиру в Лондоне в течение полугода. На своем личном острове супруги задумали построить роскошный отель. И незамедлительно принялись это выполнять.

2008 год стал для Хантеров тяжелым временем. Их банк объявил о банкротстве, а у Мелиты нашли рак. Но супруги вернулись к проекту курорта и сделали рай на земле.

И вот 10 лет спустя на острове 27 роскошных вилл стоимостью 869 долларов за сутки. Добраться до места можно на вертолете или на катере.

У Хантеров своя философия в управлении островом. Их стремление получить прибыль уравновешивается желанием помочь людям и планете. 80 процентов рабочих мест на курорте занимают камбоджийцы. Сам курорт спроектирован Мелитой, которая следила, чтобы использовались материалы, полученные в результате переработки: коряги, прибитые морем на пляж, древесина от старых лодок, металлолом и камни.

Мелита Хантер (вторая слева) и ее команда получают награду за курорт Song Saa Канализационные отходы также перерабатываются. Супруги ввели программы, поощряющие экономное рыболовство, переработку мусора, распространение компостов в близлежащих деревнях.

«Нам потребовалось много времени, чтобы завоевать доверие местных жителей. Много людей приезжают со всего света в такие места, как Камбоджа, и обещают достать луну с неба, но свои обещания не выполняют».

Хантеры сыграли важную роль в создании на островах 200-метровой зоны, где запрещено ловить рыбу. Их команда по сохранению природы, состоящая из биологов и других ученых, работает не покладая рук, чтобы сохранить флору и фауну региона и восстановить их после долгих лет злоупотребления и пренебрежения.