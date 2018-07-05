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Приглашаем турагентов на «Остров сокровищ»!
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Приглашаем турагентов на «Остров сокровищ»! 

HotLine.travel 5 июля 2018
Фото: HotLine.travel
Не упусти возможность бесплатно отдохнуть на Сардинии
Туроператор PAC GROUP продолжает уникальный проект — «Остров сокровищ», в рамках которого самые успешные турагентства получат возможность бесплатно отдохнуть на Сардинии.
Бронируйте туры на Сардинию, прослушайте вебинары, успешно пройдите квесты и в сентябре проведите прекрасные каникулы на Сардинии. Победители акции будут объявлены 06.08.2018 г.
За продажу отелей, участвующих в акции «Остров сокровищ», начисляются драгоценные баллы — по одному за каждого туриста. Хотите удвоить баллы? Следите за расписанием «тематических недель» на странице проекта. В акции участвуют лучшие отели острова.
Большое преимущество туров на Сардинию с PAC GROUP — прямые регулярные рейсы S7 Airlines на север и юг острова с удобными слотами:
· Москва — Кальяри — по средам, воскресеньям
· Москва — Олбия — по вторникам, четвергам и субботам
Подробнее о призах и способах их получения смотрите на странице проекта.
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