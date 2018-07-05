Приглашаем турагентов на «Остров сокровищ»!

Не упусти возможность бесплатно отдохнуть на Сардинии

Туроператор PAC GROUP продолжает уникальный проект — «Остров сокровищ», в рамках которого самые успешные турагентства получат возможность бесплатно отдохнуть на Сардинии.

Бронируйте туры на Сардинию, прослушайте вебинары, успешно пройдите квесты и в сентябре проведите прекрасные каникулы на Сардинии. Победители акции будут объявлены 06.08.2018 г.

За продажу отелей, участвующих в акции «Остров сокровищ», начисляются драгоценные баллы — по одному за каждого туриста. Хотите удвоить баллы? Следите за расписанием «тематических недель» на странице проекта. В акции участвуют лучшие отели острова.

Большое преимущество туров на Сардинию с PAC GROUP — прямые регулярные рейсы S7 Airlines на север и юг острова с удобными слотами:

Москва — Кальяри — по средам, воскресеньям

· Москва — Олбия — по вторникам, четвергам и субботам

Подробнее о призах и способах их получения смотрите на странице проекта.

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