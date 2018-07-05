Как под влиянием Золотой Орды у русских изменилась тактика ведения боя

Отечественная армия вплоть до начала XVIII века сильно отличалась от западных войск, что во многом объясняется ордынским наследием, вследствие которого долгое время основной боевой единицей Руси была лёгкая кавалерия. Она была быстрее и манёвреннее тяжеловооружённых конных рыцарей.

Татары и русские не только воевали друг с другом, но и нередко вели совместные боевые действия, так как под знамёнами Золотой орды в силу вассальной зависимости часто сражались войны Руси, которые перенимали тактику кочевников.

Установившаяся в середине XIII века зависимость вскоре стала ощущаться современниками как данность: древнейшие русские летописи представляли нашествие восточных орд «карой Господней», а сопротивление ему воспринимали как нечто обречённое. При этом владимирский епископ Серапион в конце XIII века отмечал, что татары «хоть и не знают закона божия, однако не убивают своих единоверцев, не грабят, не запираются в чужом».

Восприятие ханов

В ХIII –ХV веках русские люди считали ханов царями, хотя до ига этот титул официально относился только к правителям Рима и Константинополя. Историк Антон Горский отмечает, что такое отношение к правителям Орды связано с захватом столицы Византии в 1204 году крестоносцами-католиками, который был воспринят на Руси «погибелью царства».

Как раз вскоре после этого началось нашествие монголо-татар, а образовавшаяся Золотая Орда, по мнению исследователя, заняла в мироощущении жителей Руси пустующее место сгинувшего «царства». Так или иначе, в 1261 году православные вернули себе Константинополь, а император Византии и местный патриархат, которому подчинялись церкви Руси, стали союзниками Орды.

До второй половины XIV века, пока Золотая Орда не стала распадаться на отдельные части, зависимость от татар в русских землях не ставилась под сомнение, а вооруженные конфликты с ними в основном происходили из-за княжеских усобиц, когда тот или иной правитель привлекал кочевников на свою сторону.

Ориентация на Восток

В первое время ига ещё одной причиной столкновений с татарами могла стать неуплата дани, однако вскоре её сбор передали князьям, которые с помощью подчинённых собирали и отвозили оброк в Орду. Поездка туда была часто сопряжена с опасностями и даже вероятностью гибели: за первые сто лет господства татар по приказу ханов было казнено более десяти русских правителей.

Помимо дани ещё одной повинностью населения была поставка воинов, которыми ордынцы усиливали свои армии.

Нашествие кочевников переориентировало Русь с запада на восток. Если в X веке арабский путешественник Ибн-Фадлан писал, что русские пользовались в основном мечом, клинок которого был «франкской работы», то в XV веке это оружие было окончательно вытеснено азиатской саблей. Даже спустя более сотни лет после освобождения от ордынской зависимости венецианский дипломат Франческо Тьеполо отмечал, что броня конницы знатных воинов изготавливалась в Персии

Русские лошади при этом тоже имели восточный вид: в отличие от западных пород они были низкорослы, зато гораздо более неприхотливы в содержании. В XVI веке европейская кавалерия перешла к построению в шеренги, для чего всадникам требовалось больше экипировки. Русские конники использовали более простую амуницию: например, плеть вместо шпор.

Основа армии

Главной силой русской армии, как и у татар, была кавалерия, которая доминировала на полях сражений вплоть до конца XVII века, когда её стала вытеснять пехота с огнестрельным оружием. Основной тактикой войска были освоенные благодаря кочевникам приёмы: быстрые атаки и притворные отступления с последующим заманиванием противника в засаду.

Итальянец Паоло Джовио писал в начале XVI века, что татары чаще всего побеждали благодаря внезапным нападениям, а не из-за боевого строя или стойкости в схватке. Молниеносности атаки способствовало главное оружие всадников — лук, позволявший вести какое-то время дистанционный бой. При этом благодаря неглубокому седлу лучник мог стрелять во все стороны. То же самое было характерно и для русских войск.

В ближнем бою применяли саблю и копье, а чтобы уменьшить вес и, следовательно, увеличить мобильность, русские всадники использовали лёгкую броню. Иностранные современники сравнивали отечественных наездников с кочевниками, отмечая схожесть их тактики, а также неприхотливость в быту.

След в истории

В конце XIV века центральная власть в Золотой Орде ослабла, из-за чего местные элиты начали непрерывную борьбу за первенство, что позволило русским землям, объединявшимся под началом Москвы , постепенно завоевывать независимость. Проигравшие представители ордынских кланов искали помощи у московских правителей, которые использовали распри на востоке в своих интересах.

Даже после того как монголо-татарское иго пало в 1480 году, русскому войску приходилось взаимодействовать с татарами, воюя периодически с появившимися вместо Золотой Орды ханствами, или же вести с кочевниками-союзниками совместные боевые действия. Одним из примеров альянса русских и татар было просуществовавшее до 1681 года Касимовское ханство, которое было полностью подконтрольно Москве.

Благодаря тесной взаимосвязи кочевники оказали долгосрочное воздействие на русское войско, которое серьёзно изменило свой облик только в начале XVIII века из-за наступившего господства пороха и преобразований Петра I. Тем не менее влияние кочевого востока на отечественную армию, выражавшееся в манёвренности кавалерии, прослеживалось ещё много веков.