Предложения жителей ВАО по благоустройству «Лосиного острова» не остались без внимания

Префект ВАО сообщил жителям округа о дальнейшем развитии национального парка «Лосиный остров».

На недавно прошедшей в Метрогородке встрече префекта ВАО Всеволода Тимофеева с жителями Восточного округа, был задан вопрос, который касался благоустройства парка «Лосиный остров». Всеволод Тимофеев, отвечая на вопрос жителей, рассказал, что префектуре удалось наладить контакт с действующим руководством национального парка. Ему были переданы предложения, касающиеся развития территорий «Лосиного острова» в районах, где парк прилегает к Богородскому , Метрогородку и Гольянову. Эти предложения были поддержаны муниципальными депутатами и главами управ данных районов.

Помимо этого префект напомнил, что этот природоохранный объект входит в федеральное ведение, и потому город не может вести на его территории какие-либо работы, в том числе и по благоустройству.