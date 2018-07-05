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Предложения жителей ВАО по благоустройству «Лосиного острова» не остались без внимания
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Предложения жителей ВАО по благоустройству «Лосиного острова» не остались без внимания 

Официальный сайт управы района Богородское 5 июля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Префект ВАО сообщил жителям округа о дальнейшем развитии национального парка «Лосиный остров».
На недавно прошедшей в Метрогородке встрече префекта ВАО Всеволода Тимофеева с жителями Восточного округа, был задан вопрос, который касался благоустройства парка «Лосиный остров». Всеволод Тимофеев, отвечая на вопрос жителей, рассказал, что префектуре удалось наладить контакт с действующим руководством национального парка. Ему были переданы предложения, касающиеся развития территорий «Лосиного острова» в районах, где парк прилегает к Богородскому, Метрогородку и Гольянову. Эти предложения были поддержаны муниципальными депутатами и главами управ данных районов.
Помимо этого префект напомнил, что этот природоохранный объект входит в федеральное ведение, и потому город не может вести на его территории какие-либо работы, в том числе и по благоустройству.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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