Крит, Родос, Корфу — три кита успешного отдыха

Путеводитель по греческим островам от TUI Россия Греции относится более 1 400 островов. Среди них есть совсем крошечные и даже необитаемые, на которые не ступала нога туриста, но сегодня речь не о них. С директором по продукту и операционной деятельности TUI Россия Алёной Борисовой мы остановимся на трех китах греческого островного отдыха — Крите, Родосе и Корфу.

Говорить об островах Греции можно бесконечно, их количество огромно, а разнообразие поражает воображение. Достаточно сказать, что к Греции относится более 1 400 островов. Среди них есть совсем крошечные и даже необитаемые, на которые не ступала нога туриста, но сегодня речь не о них. Мы поговорим от трех китах греческого островного отдыха — Крите, Родосе и Корфу.

Крит — самый большой, самый южный и самый любимый туристами греческий остров, сюда едут за прекрасным отдыхом, богатой историей и вкусной едой. Родос считается самым красивым, а Корфу — самый северным и зеленым из этой тройки туристических китов.

Выбираем самый греческий

Корфу из-за его близкого соседства с Италией Албанией не производит впечатления чисто греческого острова. Влияние соседней Италии особенно чувствуется в столице острова Керкире . В архитектуре города преобладает венецианский стиль, на улицах много итальянских кафе и ресторанов, в которых шеф-повара итальянцы приготовят для вас изумительную пасту с морепродуктами или вкуснейшую пиццу. Туристы стремятся на остров не только за отдыхом, но и с целью прикоснуться к великой святыне — мощам Святого Спиридона Чудотворца и небесного покровителя Корфу. Отдыхая здесь, можно посетить итальянский город Бари, где находятся мощи еще одного святого — Николая Чудотворца. А близость Корфу к материковой части Греции позволяет туристам съездить на экскурсию в Метеоры — «парящие в воздухе» монастыри, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Родос многие называют «Грецией в миниатюре», остров как будто впитал в себя сам дух Греции. Практически на каждом шагу туристы соприкасаются с историей, весь центр острова объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь прекрасные условия для пляжного отдыха, а после солнечного дня туристы могут окунуться в бурную ночную жизнь, кстати, и клубы и пляжи выше всяких похвал. На Родосе великолепные условия для активных занятий водными видами спорта, остров считается одним из лучших мест в Европе для сёрфинга и кайтсёрфинга.

Крит — самый греческий из греческих островов. Если туристы собираются впервые посетить Грецию, смело рекомендуйте им начать свое погружение в страну с Крита, именно отсюда следует открывать для себя национальный характер, уклад жизни, особенности и культуру страны. Крит словно создан для любителей отдыха на берегу моря, туристов ждут красивые бухты, прекрасные пляжи (как песчаные, так и галечные), развитая инфраструктура курортов, многочисленные комфортабельные отели и комплексы и большой выбор экскурсий. Отсюда возможны вылазки на соседние острова — всего 2 часа на пароме, и туристы оказываются на Санторини, самом знаменитом греческом острове. Такая поездка укладывается в однодневную экскурсию.

Купальный сезон

Благодаря самому южному расположению пляжный сезон на Кипре длиннее, чем на других островах. Он начинается в середине мая и длится до конца октября, иногда захватывая начало ноября.

Родос, снискавший славу самого солнечного в Европе, ненамного отстает от Кипра. Уже в мае температура воды в море у берегов прогревается до 22 °C, а купальный сезон длится до конца октября, когда дневная температура воздуха уравновешивается с температурой морской воды 24 °C.

Корфу — самый непредсказуемый по сезонности, море здесь может хорошо прогреться уже в начале мая, а может оставаться прохладным до начала июня. В среднем летний сезон на Корфу длится с конца мая до конца сентября.

Где лучше пляжи?

На Крите преобладают песчаные пляжи. Туристов, прибывающих на остров, поражает огромное количество бухт с шикарными белоснежными пляжами в стиле идиллических картинок отдыха на Мальдивах . Помните рекламу «Баунти» с девушкой в гамаке на белом песчаном пляже? Думаете, это были Мальдивы? Ошибаетесь — это бухта Баллос на Крите.

На Корфу пляжи как песчаные, так и галечные. Считается, что лучшие пляжи расположены на западе острова у мыса Палеокастрица, омываемого прозрачными бирюзовыми водами Адриатического моря. Именно это живописное место — главная достопримечательность и изюминка Корфу.

Пляжи Родоса условно можно разделить на восточные и западные. На востоке — тёплое и спокойное Средиземное море, здесь основные курортные зоны и большинство отелей, на западе — Эгейское, более прохладное и ветреное, тут расположены главные центры водных видов спорта. Еще западное побережье понравится романтикам своими живописными скалами, уединенными бухтами и удивительно красивыми закатами.

Что попробовать?

На Корфу кухня представляет собой гастрономический микс из традиционных греческих блюд, венецианских и итальянских рецептов. Самое популярное блюдо на острове — деревенская пастицада, которую обычно готовят на праздник. Классическая пастицада — это тушеное мясо петуха в томатном соусе.

Кухня Крита традиционно греческая — это запеканка мусака, соус-закуска дзадзыки, критская закуска дакос и, конечно же, харьятики — салат, который мы в России знаем как «греческий».

В ресторанах Родоса туристам предложат большой выбор национальных блюд, из которых рекомендуем попробовать стифадо из мяса говядины, клефтико из баранины и мини-шашлычки сувлаки.

И, конечно, на каждом острове туристов ждут блюда из только что выловленной рыбы и свежайших морепродуктов.

Рекомендуем для размещения

На всех островах есть отели класса люкс для самых взыскательных туристов, семейные отели 5 и 4* с детскими клубами и предлагающие питание «Всё включено», качественные 3* и бюджетные варианты размещения в апартаментах.

На Крите обратите внимание на отель Chrysalis 3* в Херсониссосе с питанием «Всё включено», он полностью реновирован и подходит для любого типа туристов. Прекрасное соотношение цены-качества.

На Корфу — отель Omiros 3* с питанием полупансион. Расположен в Гувии, через дорогу от моря. Здесь тихо и спокойно. До столицы острова Керкиры всего 15 минут на такси или автобусе.

На Родосе обратите внимание на обновлённый отель Grecotel Rhodos Royal 4*.

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Главное, что надо знать про острова Греции, — какой бы из них ни выбрали ваши туристы для путешествия, вы можете быть уверены, что их ждут радушный прием, теплое море, ласковое солнце и лучший в мире отдых!

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