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Татарстанская телекомпания «Новый век» открыла корпункт в Казахстане
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Татарстанская телекомпания «Новый век» открыла корпункт в Казахстане 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости. Татарстанская телерадиокомпания «Новый век» ("ТНВ") в среду открыла корпункт в Казахстане, где проживают более 200 тысяч татар, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым находится в Казахстане с двухдневной поездкой, где принимает участие в Астанинском форуме исламской экономики, проводит переговоры о дальнейшем расширении сотрудничества с представителями власти, промышленных предприятий и бизнес-сообщества.
"Рустам Минниханов посетил здание телецентра «Казмедиа» и принял участие в открытии корпункта татарстанского телеканала «ТНВ», где состоялась встреча с активом Казахстанского конгресса татар и башкир", — говорится в сообщении.
Решение об открытии представительства ТРК «Новый век» было принято на заседании совета директоров телерадиокомпании в феврале 2018 года. Просьбы об открытии корпункта «ТНВ», который достаточно популярен среди проживающих на территории Казахстана татар, поступали к президенту Татарстана неоднократно. В ходе визита в Казахстан летом 2017 года Минниханов обещал местному активу татар оказать содействие в решении вопроса.
Генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов показал Минниханову помещения, оборудованные новой техникой, и представил коллектив корпункта. Руководителем корреспондентского пункта назначена Аделия Тухбатова, проживающая в Астане и принимающая активное участие в жизни местной татарской диаспоры.
"Основная цель работы корпункта — знакомство телезрителей «ТНВ» с жизнью татар, проживающих в Республике Казахстан, и взаимодействие с представителями других национальностей. Благодаря «ТНВ» вы хорошо осведомлены о жизни в республике Татарстан. Начиная с сегодняшнего дня, благодаря вам мы будем знать, как живут наши соотечественники в Казахстане. Объективно освещайте важнейшие события, происходящие в столице Казахстана и его регионах, информируйте о достижениях сотрудничества Татарстана и Казахстана", — цитирует пресс-служба слова Минниханова, адресованные работникам корпункта.
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