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Актер Михаил Горевой рассказал, чей Крым
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Актер Михаил Горевой рассказал, чей Крым 

РИА Новости Крым 4 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино Михаил Горевой много раз бывал в Крыму и влюблен в него. Об этом он заявил РИА Новости Крым.
"Радостно мне, хорошо в Крыму. На вопрос «чей Крым?» я отвечу: «Крым — мой, ребята!». Я был семилетним мальчиком, когда впервые попал в крымский пионерский лагерь. Конечно, не в «Артек» — я был хулиганом, в этот лагерь меня не брали. С тех пор я полюбил Крым навсегда, — признался актер. — Я связан с Крымом, с Грином (русский писатель — ред.), хорошо мне, братцы, на этой земле".
Накануне Горевой вместе с другими известными артистами принял участие в открытии XXVI Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека», который проходит в МДЦ. Участниками мероприятия являются более трех тысяч артековцев и школьников из Большой Ялты.
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Уже более 25 лет «Артек» — традиционная площадка проведения кинофестиваля, который организуется Ассоциацией деятелей по развитию и пропаганде детского кино «Киногром» совместно с детским центром.
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