Народы Северного Кавказа: какие из них пришли

На 1 января 2017 года население региона составляло 9 775 770 человек. Это регион, в котором рождаемость превышает смертность, и население увеличивается. Кто же эти люди?

С другой стороны, возникает вопрос: сколько нужно жить на земле, что стать «коренным народом»? Можно ли такими считать евреев? Ведь они живут на Северном Кавказе тысячелетия. Или, например, древнюю народность караимы, которые считаются выходцами еще из Хеттского царства? Их немного, но и они присутствуют в регионе.

Коренные народы

Коренные народы Кавказа предпочитают жить на своих землях. Абазины селятся в Карачаево-Черкесии. Здесь их живет больше 36 тысяч. Абхазы — тут же, либо в Ставропольском крае. Но больше всего тут живет карачаевцев (194 324) и черкесов (56 446 человек).

В Дагестане живет 850 011 аварцев, 40 407 ногайцев, 27 849 рутульцев (юг Дагестана) и 118 848 табасаранов. Еще 15 654 ногайцев проживает в Карачаево-Черкесии. Кроме этих народов в Дагестане живут даргинцы (490 384 человека). Здесь же живет почти тридцать тысяч агулов, 385 240 лезгин и чуть больше трех тысяч татар.

Осетины (459 688 человек) селятся на своих землях в Северной Осетии. Около десяти тысяч осетин живет в Кабардино-Балкарии, чуть больше трех — в Карачаево-Черкесии и только 585 — в Чечне

Больше всего чеченцев вполне предсказуемо проживает в самой Чечне. Здесь их больше миллиона (1 206 551), причем, почти сто тысяч знают только родной язык, еще около ста тысяч чеченцев живет в Дагестане, и около двенадцати тысяч — в Ставрополье.

В Чечне проживают около трех тысяч ногайцев, около пяти тысяч аварцев, почти полторы тысячи татар, столько же турок и табасаранов. Здесь же живет 12 221 кумык. Русских в Чечне осталось 24 382 человека. Здесь же живут 305 казаков.

Балкарцы (108587) заселяют Кабардино-Балкарию и почти не селятся в других местах северного Кавказа. Кроме них в республике живут полмиллиона кабардинцев, около четырнадцати тысяч турков. Среди крупных национальных диаспор можно выделить корейцев, осетинов, татар, черкесов и цыган. Между прочим, последних больше всего в Ставропольском крае, их тут больше тридцати тысяч. И еще около трех тысяч живет в Кабардино-Балкарии. В других республиках цыган мало.

Ингуши в количестве 385 537 человек живут в родной Ингушетии. Кроме них здесь проживает 18765 чеченцев, 3215 русских, 732 турка. Среди редких национальностей встречаются езиды, карелы, китайцы, эстонцы и ительмены.

Русское население сосредоточено, в основном, на пахотных землях Ставрополья. Здесь их 223 153 человека, еще 193 155 человек живут в Кабардино-Балкарии, около трех тысяч — в Ингушетии, чуть больше ста пятидесяти тысяч — в Карачаево-Черкесии и 104 020 — в Дагестане. В Северной Осетии проживают 147 090 русских.

Пришлые народы

Среди пришлых народов можно выделить несколько групп. Это выходцы с Ближнего Востока и Средней Азии, например, пакистанцы, афганцы, персы, турки, узбеки, туркмены, уйгуры, казахи, киргизы, арабы, ассирийцы, курды.

Вторая группа — это люди, приехавшие сюда жить со всей России : манси, ханты, марийцы, мордва и даже мордва-мокша, ненцы, татары, крымские татары, крымчаки, тувинцы, буряты, калмыки, карелы, коми, коми-пермяки, чуваши, шорцы, эвенки и эвенки-ламуты, якуты (их больше всего в Ставрополье — 43 человека, и совсем нет в Ингушетии), секульпы (редкая северная народность), алеуты, камчадалы, юкагиры, коряки (девять человек живут на Ставрополье и один — в Дагестане) и даже кереки. Есть представитель народности кеты с берегов Енисея.

В Ставрополье живет довольно большая диаспора немцев — 5288 человек. Так же немцы живут в Дагестане, Осетии и в Чечне.

Есть на Северном Кавказе и приехавшие из стран СНГ. Больше всего украинцев в Ставропольском крае — 30 373. В республиках самая крупная диаспора находится в Северной Осетии — тут украинцев в 2010 году было чуть больше трех тысяч. В связи с последними событиями их может оказаться больше.

Азербайджанцы расселились по всему региону. Больше всего их в Дагестане — 130 919, в Ставрополье — 17 800, в Осетии — 2857, в Чечне — 696, в Кабардино-Балкарии — 2 063, в Карачаево-Черкесии — 976 человек.

Армяне тоже распространились по Северному Кавказу. В Ставрополье их живет 161 324, в Северной Осетии 16235, в Кабардино-Балкарии 5002 человек и в Дагестане 4997.

Живут на Северном Кавказе молдаване, в общей сложности около полутора тысяч человек.

Также на Северном Кавказе есть и гости из далеких стран. Это сербы и хорваты, словенцы и словаки, румыны, финны, французы, британцы, американцы, испанцы, итальянцы, индийцы, кубинцы, японцы, вьетнамцы, китайцы и даже монголы. Но их, конечно, мало — всего по несколько человек.