Ещё
Глава Крыма диагностировал у Google шизофрению из-за путаницы с Крымским мостом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Крыма диагностировал у Google шизофрению из-за путаницы с Крымским мостом 

Lenta.ru 2 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смешной «выходку» сотрудников Google Maps, которые подписали Крымский мост на картах на украинском языке. Об этом он написал в Facebook.
Аксенов сравнил действия корпорации с промежуточной стадией лечения шизофрении. «Позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским», — заявил чиновник, пообещав «продолжить лечение».
Также глава Крыма предположил, что Google пытается совместить реальность с «генеральной линией партии», одновременно признавая Крым украинским и оставляя название моста на двух языках. «Если это так, то остается им только посочувствовать — сложно, наверное, стоять враскорячку между двумя российскими берегами», — заключил Аксенов.
Ранее пользователи сети обнаружили, что Крымский мост на картах Google Maps подписан как «Кримський Мiст», подобная надпись появляется ближе к Крыму. Если смотреть на сооружение со стороны Таманского полуострова, название подписано на русском языке.
Российские власти приняли решение о строительстве Крымского моста в 2014 году, сразу после вхождения Крыма в состав России. 16 мая 2018-го на Крымском мосту открыли автомобильное движение.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде125
В Петербурге прогремел взрыв
Тест: Выжили бы вы в царской России?25
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа24
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17330
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение