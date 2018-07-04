Персонажей «Союзмультфильма» не пустили в парк «Остров мечты»

Киностудия «Союзмультфильм» посчитала лицензионное соглашение невыгодным.

Студия «Союзмультфильм» расторгла соглашение с компанией «Регионы», которая занимается строительством парка развлечений «Остров мечты».

По условиям договора предполагалось использование узнаваемых мультперсонажей студии. «Союзмультфильм» счел сотрудничество невыгодным. Договор не предусматривал ежегодной выплаты студии за использование персонажей.

Отметим, что студия может возобновить сотрудничество с компанией «Регионы», если условия договора будут выгодными для «Союзмультфильма». Об этом сообщает РИА Новости.

Строительство парка «Остров мечты» ведется в Нагатинской пойме в столице.