Как США аннексировали независимое государство на Гавайях

120 лет назад сенат США одобрил аннексию Гавайских островов, на которых до этого существовало независимое самодостаточное государство — Королевство Гавайи. Этому предшествовала серия вооружённых выступлений американцев, проживавших на островах, и принудительное лишение значительной части коренного населения каких-либо политических прав. В конце XIX века Вашингтон начал военную и экономическую экспансию в Азию, и ценность Гавайских островов как американской военной базы резко возросла. Почему власти США пренебрегли международным правом, разбирался RT.

Мировая наука пока не может дать точный ответ, когда и при каких обстоятельствах Гавайские острова были заселены человеком. По одной версии, имели место две крупные волны переселения с других тихоокеанских островов: первая — в районе 300 года н. э., а вторая —примерно через тысячу лет. Согласно другой версии, процесс колонизации островов шёл практически беспрерывно на протяжении многих столетий.

С XII века в течение нескольких сотен лет Гавайи по каким-то причинам были изолированы от окружающего мира. В этот период на их территории сформировалось четыре крупных и несколько малых догосударственных образований, постоянно воевавших между собой.

Общественный строй островов в это время, по оценкам историков, напоминал европейский феодализм. Жизнь гавайцев регулировала особая религиозно-правовая система, известная нам как табу (в гавайской транскрипции — капу). Она предполагала наличие целого ряда запретов, касающихся всех членов общества и уравновешивавших социальные интересы.

Одним из самых любимых развлечений гавайцев было катание на волнах на деревянных досках, которое сегодня широко известно в мире как сёрфинг.

В начале 1778 года побережья Гавайских островов достигла британская экспедиция под командованием Джеймса Кука . Местное население радушно приняло англичан и готово было поменять лодку свежих продуктов питания на любой металлический предмет. Кук назвал острова Сандвичевыми — в честь своего начальника, первого лорда Адмиралтейства Джона Монтегю, четвёртого графа Сэндвича.

Кук посчитал местных жителей добродушными и щедрыми и зимой 1779 года решил зайти на острова снова. Однако в этот приезд между британцами и гавайцами начались конфликты из-за специфических представлений островитян о праве собственности. Они щедро делились со своими английскими друзьями всем, что имели, но считали, что и сами вправе брать на кораблях всё, что считают нужным. Окончательно разозлило британцев похищение корабельной шлюпки. Англичане решили захватить в заложники местного вождя и не отпускать его, пока им не вернут судёнышко.

В стычке Джеймс Кук и часть сопровождавших его морских пехотинцев погибли. Обозлённые островитяне разорвали какие-либо отношения с британцами и только после того, как новый начальник экспедиции Чарльз Кларк сжёг прибрежные деревни, вернули англичанам останки их капитана.

Королевство Гавайи

После того как гавайцы расправились с Куком, их перестали считать добродушными простаками. Тем не менее с конца XVIII столетия на островах часто бывали европейские и американские китобои и торговцы. В обмен на местные товары гавайские вожди стали требовать у чужестранцев современное оружие — и получали его. Создав сильную и боеспособную армию, вождь Камеамеа захватил большую часть архипелага, объединил его в единое государство и основал королевскую династию.

В 1815 году на острове Кауаи, лишь номинально признавшем власть Камеамеа, потерпел крушение российский корабль «Беринг». Его груз захватил местный вождь Каумуалии. Чтобы договориться о возмещении ущерба, а заодно наладить с Гавайями торговлю, правитель Русской Америки Александр Баранов отправил на острова доктора Георга Шеффера.

Шеффер оказался весьма умелым дипломатом. Сначала он завоевал доверие короля лечением Камеамеа и членов его семьи, а когда увидел, что тот не готов идти на все уступки, которые требовались Шефферу, отплыл на Кауаи, где договорился о союзе с Каумуалии. Тот в обмен на помощь в свержении Камеамеа готов был стать вассалом российской короны. Авансом он выделил Шефферу землю и работников для возведения российских крепостей и фактории.

Пока Шеффер ждал ответа от начальства, американские моряки попытались спустить российский флаг на Кауаи, но гавайские воины знамя отстояли. Тем не менее в июне 1817 года Шефферу под давлением англичан и американцев, грозившихся вызвать на острова военный флот, пришлось покинуть Гавайи.

Александр I предложение Каумуалии получил, но побоялся испортить отношения с Лондоном и Вашингтоном и отказался от создания колонии в Тихом океане.

Позже, в 1820 году, с просьбой о покровительстве к российскому царю обратился наследник короля — Камеамеа II, но Санкт-Петербург его проигнорировал.

Несмотря на некоторые внутриполитические противоречия, Гавайское королевство десятилетиями успешно развивалось. В нём была создана фискальная система, армия, принимались законы. Начиная с 1820-х годов на острова стали массово переселяться американцы и выходцы из европейских стран, занимавшиеся торговлей и аграрным производством. Из-за завезённых ими вирусов и инфекций Гавайи пережили несколько смертоносных эпидемий, унёсших, по некоторых данным, жизни более чем 200 тыс. человек (притом что совокупное население королевства оценивалось всего в 300 тыс. человек).

Сложно складывались отношения гавайцев и с Францией . С самого начала XIX века на островах активно проповедовали французские католические миссионеры, однако местные власти относились к их деятельности прохладно. В конце 1820-х протестантские проповедники уговорили королеву-регента Каауману изгнать католиков из страны. В 1839 году на Гавайи прибыла французская военная экспедиция, вынудившая местные власти вернуть миссионеров и подписать выгодный для Парижа торговый договор, условия которого, впрочем, островитяне не спешили выполнять. В результате в 1849 году на Гавайских островах был высажен французский десант, захвативший и разграбивший столицу королевства — Гонолулу

В 1874 году после пресечения прямой династии потомков Камеамеа гавайское национальное собрание избрало королём местного аристократа Калакауа, бывшего начальника генштаба , патриота и сторонника ограничения вмешательства иностранцев во внутренние дела королевства.

Италию, Новый монарх лично посетил Вашингтон, где заключил торговый договор с президентом США Улиссом Грантом. А затем в дипломатических целях совершил кругосветное путешествие, посетив Японию Китай , Сиам, Египет Бельгию , Австро-Венгрию, Францию, Испанию Великобританию . Практически во всех этих странах он встречался с их правителями.

Вернувшись домой, Калакауа решил заняться созданием Полинезийской империи и даже провёл успешные переговоры о конфедерации с Самоа . Однако желание превратить Гавайи в самостоятельного игрока на мировой арене стало беспокоить живших на островах выходцев из США.

В 1887 году они фактически совершили государственный переворот, устроив путч и силой вынудив короля подписать так называемую Конституцию штыка, лишившую монарха большей части полномочий, а 75% местного населения (путём введения имущественного, возрастного и гендерного ценза) — избирательных прав.

Вскоре здоровье Калакауа по неизвестным причинам резко ухудшилось, и в 1891 году король скончался в Сан-Франциско , куда выехал на лечение.

Аннексия

Наследницей Калакауа стала его сестра Лилиуокалани. Новая правительница попыталась отменить Конституцию штыка и вернуть политические права гавайцам, но белое меньшинство реформ не желало. В 1893 году американские плантаторы, заручившись поддержкой представителя Госдепа США Джона Стивенса , при участии членов экипажа американского крейсера «Бостон» совершили государственный переворот и свергли Лилиуокалани.

Однако пришедший к власти в США президент Гровер Кливленд, в отличие от своего предшественника Бенджамина Гаррисона, не хотел предпринимать никаких резких шагов в отношении Гавайских островов. Поэтому заговорщикам пришлось взять паузу и провозгласить Республику Гавайи во главе с богатым адвокатом и кузеном владельца Гавайской ананасовой компании Сэнфордом Доулом — инициатором принятия Конституции штыка и участником свержения монархии.

В 1895 году гавайцы попытались свергнуть узурпаторов, но их восстание было подавлено, а королеву Лилиуокалани приговорили к пяти годам лишения свободы (правда, со временем она была освобождена досрочно).

В 1897-м Кливленд ушёл в отставку. Его сменил на президентском посту Уильям Маккинли, быстро изменивший политику Вашингтона в отношении Гавайских островов.

Сергей Судаков. «Близилась война с Испанией и активная экспансия США в Восточную Азию. А Гавайские острова с их портом в Пёрл-Харбор имели стратегическое военное положение. Американцам была нужна перевалочная военная база в этой части Мирового океана», — рассказал в беседе с RT политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук

В 1897 году Маккинли договорился с властями самопровозглашённой Республики Гавайи о её присоединении к США. Однако против этого решительно выступило коренное население.

«38 тыс. гавайцев подписали петицию против присоединения к США и направили её в конгресс», — рассказал RT академик Академии политических наук РФ , заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин

Сопротивление местного населения смутило американских парламентариев, и они не поддержали инициативу Белого дома. Однако сторонники президента в конгрессе подготовили и смогли пролоббировать так называемую Резолюцию Ньюлэндса, предусматривающую более мягкую процедуру присоединения, и 4 июля 1898 года аннексия Гавайских островов была одобрена сенатом США.

Три дня спустя её утвердил президент, и уже в августе в Гонолулу был официально поднят американский флаг. Сэнфорд Доул стал губернатором Территории Гавайев, а в 1903 году добровольно перешёл на должность окружного судьи.

«Создание опорной базы США на Гавайях полностью укладывается в разработанную основателем американской школы геополитики адмиралом Альфредом Мэхэном концепцию «Морской силы», рассматривающую море как дорогу к могуществу и требующую создавать систему опорных пунктов для «удушения» суши. Что характерно, именно в 1898 году Мэхэн стал членом Морского комитета по стратегии», — отметил в беседе с RT научный сотрудник РИСИ , кандидат исторических наук Константин Блохин

Более 50 лет Гавайи находились в составе США в статусе Территории и пользовались лишь ограниченными правами. Только в 1959 году за заслуги жителей островов во Второй мировой войне Гавайям был присвоен статус штата.

«Следует обратить внимание на тот факт, что многие другие территории в свой состав США принимать не пожелали. Например, у американцев были силы полностью аннексировать Филиппины , но им это было неинтересно. А Гавайи стали трамплином для установления контроля над Восточной Азией», — подчеркнул Сергей Судаков.

Такой же точки зрения придерживается и Константин Блохин. «В ХХ веке было не обязательно для контроля над какой-то территорией устанавливать флажки на карте. Для этого было достаточно присоединить ключевые с точки зрения геополитики земли, а всё остальное контролировать с использованием транснациональных корпораций и армии. Впрочем, в наши дни всё снова меняется. Население растёт, ресурсов становится всё меньше, и в будущем великие державы могут вернуться к моделям, позволяющим устанавливать более плотный контроль над той или иной территорией», — отметил он.

Рассматривая вопрос аннексии Гавайского королевства, нельзя не отметить, что местное население долгое время активно противодействовало установлению контроля над своей территорией: сначала благодаря усилиям Патриотической лиги Гавайских островов в конгрессе США не прошла первая резолюция об аннексии, затем, в 1897 году, представители Гавайских островов выступили в конгрессе США с объёмной петицией против присоединения островов. К сожалению, их усилия не увенчались успехом — национальные интересы коренных жителей островов учитывались «интеграторами». Экономические и геополитические интересы США были для них превыше всего.

«Гавайские острова были присоединены к США исключительно силой, вопреки воле их населения. Это являлось самой настоящей аннексией», — сказал Блохин.

В 1993 году Вашингтон формально извинился перед гавайцами за свержение их законной власти, но это уже ничего не изменило.