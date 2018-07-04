На острове Гукера Земли Франца-Иосифа появится интернет

АРХАНГЕЛЬСК , 4 июля. / ТАСС /. Канал коротковолновой связи соединит с большой землей остров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, где находится сезонная база «Бухта Тихая» национального парка «Русская Арктика», это даст возможность передавать информацию через интернет, сообщил ТАСС в среду заместитель директора нацпарка по общим вопросам Роман Перхуров.

"Будет организована коротковолновая связь между островом Гукера и островом Земля Александры, и таким образом [люди на базе на острове Гукера] смогут общаться с большой землей. Мы закупили специальные антенны и оборудование, сейчас оформляем [возможность использования определенных] частот коротковолнового диапазона в официальном порядке. Как только все документы будут готовы, мы запустим этот «электронный мост», люди будут общаться посредством электронной почты в интернете и, возможно, голоса", — сказал ТАСС Перхуров.

На круглогодичной базе парка «Омега» на Земле Александры есть устойчивая интернет-связь, «Омега» будет использоваться как коммутатор для связи с большой землей. «У нас на Земле Александры собственная станция — доступ в интернет через спутниковую тарелку», — уточнил Перхуров. Как добавил ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов , пока связь с островом Гукера возможна только через спутниковый телефон. «Это очень дорогая связь», — отметил он.

По словам Перхурова, процедура согласования канала на коротких частотах очень длительная. «Запрашиваются МЧС Министерство обороны , телевидение, то есть те, кто использует эти каналы, проводится длительная экспертиза, затем выдается официальное заключение», — сказал собеседник агентства. Наладить канал УКВ-связи между островами возможности нет. «Расстояние более 100 км, нет прямой видимости, и мешает остров Земля Георга с высокими ледниками», — пояснил Кирилов.

База национального парка на острове Гукера располагается на территории первой на Земле Франца-Иосифа советской полярной станции «Бухта Тихая», которая функционировала с 1929 по 1957 годы. Сейчас этот остров Земли Франца-Иосифа является центром базирования научных экспедиций, а также туристическим центром архипелага, который в благоприятных погодных условиях посещают все круизные рейсы, которые проходят по акватории Земли Франца-Иосифа.