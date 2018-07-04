В парке «Остров мечты» не будет героев «Союзмультфильма»

В парке развлечений «Остров мечты», который должен открыться осенью 2019-го года, не будет ни Чебурашек, ни Карлсонов, ни Матроскиных. Студия «Союзмультфильм» расторгла договор с группой компанией «Регионы», занимающейся строительством.

По словам представителей «Союзмультфильма», соглашение было подписано в 2016-ом году на «крайне невыгодных и дискриминационных для киностудии условиях». А именно — студии не собирались платить ежегодный платеж за использование персонажей. Видимо, в 2016-ом году до реорганизации студии такое соглашение имело место быть, но только не теперь, когда «Союзмультфильм» наконец очнулся после долгого застоя.

Представитель «Острова мечты» прокомментировал, что договор расторгли еще в октябре прошлого года. При этом сама концепция парка не претерпела никаких изменений, в нем все еще планируют создать восемь тематических зон, одна из которых будет посвящена популярным в России сказкам и персонажам. В числе партнеров парка продолжают числиться Sony Pictures и канал Nickelodeon. Так что вместо Шарика и Матроскина гостей, видимо, будут встречать Губка Боб и Angry Birds. А жаль.

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